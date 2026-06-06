「魔法奇兵」男星肺炎離世 享壽72歲

英國資深男星安東尼海德（Anthony Head），驚傳因肺炎引發之併發症離世，享壽72歲。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英國資深男星安東尼海德因肺炎併發症離世，享壽72歲。

英國資深男星安東尼海德因肺炎併發症離世，享壽72歲。 重點二： 女兒發聲證實他在家人陪伴下平靜離世，讚其作品深遠感動眾人。

女兒發聲證實他在家人陪伴下平靜離世，讚其作品深遠感動眾人。 重點三：他以《魔法奇兵》賈爾斯走紅，圈內好友紛紛哀悼致敬。

曾以經典美劇「魔法奇兵」中飾演導師「賈爾斯」一角深植人心的英國資深男星安東尼海德（Anthony Head），驚傳因肺炎引發之併發症 不幸離世，享壽72歲。

安東尼海德的女兒艾蜜莉與黛西海德也發布聲明，沉痛證實父親是在摯愛家人的陪伴下平靜走完人生最後一程。姊妹倆在聲明中感性地寫道，能成為他的女兒，並親眼見證他與他的作品對這麼多人產生的深遠影響，未來永遠是她們的榮耀。

兩人也透露，安東尼海德生前無比熱愛自己的演員工作，更總是謙虛地認為自己非常幸運，能與如此多才華洋溢的夥伴並肩作戰。事實上，安東尼海德在2025年12月才剛經歷喪妻之痛，痛失相伴多年的伴侶莎拉費雪，沒想到半年後他也隨之遠去，令人希冀兩人已在另一個世界相聚。

安東尼海德在演藝圈深耕數十載，演藝生涯始於1970年代末期的劇場舞台，曾出演「福音」、「棋王」與「洛基恐怖秀」等經典舞台劇。在正式踏入影視圈前，他於1987年至1993年間為「雀巢咖啡」拍攝的系列經典廣告，更讓他在英國本土一炮而紅，成為家喻戶曉的明星。

不過，真正讓安東尼海德走入全球影迷視野的，無疑是「魔法奇兵」中那位兼具睿智與溫暖的守望者魯伯特賈爾斯。在劇中，他不僅是主角巴菲對抗黑暗勢力的盲點指引，更是如同父親般的精神支柱。

他生前在圈內人緣極佳，死訊曝光後，「魔法奇兵」女主角莎拉蜜雪兒吉蘭隨即曬出合照痛心發文，表示自己因為認識了他而無比幸運，並感謝他的女兒們將父親分享給了全世界。而「泰德拉索」的主演兼編劇布雷特戈德斯坦也難難掩悲痛地表示，安東尼海德是一位傑出的演員，在劇中扮演了世界上最糟糕的人，這需要極大的技巧，因為他本人其實是世界上最好的人。