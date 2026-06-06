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莎朗史東當年「切雙乳保命」揭冷血前夫怒喊荒謬 離婚收場

記者廖福生／綜合報導
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莎朗史東曾因腫瘤而考慮切除乳房，沒想到丈夫極不諒解，最後兩人婚姻走到盡頭。（歐新...
莎朗史東曾因腫瘤而考慮切除乳房，沒想到丈夫極不諒解，最後兩人婚姻走到盡頭。（歐新社資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：莎朗史東稱，自己因乳房腫瘤而考慮做雙側切除手術。
  • 重點二：她向丈夫坦白後，對方竟怒斥決定荒謬，冷冷轉身離去。
  • 重點三：醫生當場力挺她的選擇，這段衝突也成為婚姻破裂導火線。

女星莎朗史東（Sharon Stone）日前曾分享過接受切除腫瘤的手術經驗，而她近日在Podcast節目上透露，自己過去曾經因為腫瘤而考慮切除乳房，不料當時的丈夫得知後非但沒有給予安慰，反而極度憤怒，而這段無情的反應，也成了推倒兩人婚姻的最後一根稻草。

莎朗史東透露，自己當年被診斷出乳房長了腫瘤，在專業醫療團隊的建議下，她決定進行雙側乳房切除手術以防病情惡化，她回憶起當時向丈夫坦白決定的那一幕，自己堅定地說：「我已經決定要進行雙側切除，因為我不想拿生命開玩笑。」

不料前夫聽完後的反應冷酷至極，僅丟下一句「這太荒謬了」，隨後便憤而轉身離開現場。莎朗史東強調，前夫當下的憤怒與轉身離去，絕對不是因為擔心她面臨癌症風險而感到難過，純粹是覺得「切除雙側乳房」這個決定本身非常愚蠢且荒謬。

眼見前夫態度冷血，當時在場的醫生也看不下去，當場霸氣對男方直言：「如果我有更多像她一樣（果斷）的病人，今天就會有更多女性活著。你需要坐下！」而面對前夫的冷暴力與不理解，莎朗史東也展現了戲裡戲外的強悍新女性姿態，直接回擊：「做決定的人是我，不是你。」

這場在診間的對話，最終成了兩人關係的終點線。莎朗史東坦言，前夫在那一刻就已經對她徹底死心，在那個房間裡，一切就這樣結束了，完全感覺得出來他覺得自己很荒謬、很愚蠢，覺得她自己做了太多決定。這場大病不僅考驗了健康，也讓她看清了枕邊人的無情，最終兩人走向離婚一途。

事實上，莎朗史東過去曾有過兩段婚姻，分別是與編劇麥可格林伯格（Michael Greenberg）以及報社編輯菲爾布朗斯坦（Phil Bronstein），不過在節目中，她並未點名這位讓她徹底心碎的故事主角究竟是哪一任前夫。

精華 FAQ

  • 她表示自己被診斷出乳房長有腫瘤，經醫療團隊評估後，為了避免病情惡化與拿生命冒險，才決定接受雙側乳房切除手術。

  • 丈夫聽完後不但沒有安慰，反而怒斥她的決定「太荒謬了」，隨即憤而轉身離開現場，態度十分冷酷，也讓她深感失望。

  • 莎朗史東認為，丈夫的憤怒與不理解顯示他無法支持她面對疾病的決定，加上醫生與她當場對質，讓她看清彼此關係破裂，最終走向離婚。

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