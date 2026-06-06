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「捍衛戰士」81歲漢迪胸中多刀被殺身亡 女友44歲兒子自首

記者廖福生／綜合報導
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詹姆士漢迪在自家前院遭女友兒子殺害。（取材自IMDb）
詹姆士漢迪在自家前院遭女友兒子殺害。（取材自IMDb）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：81歲演員詹姆士漢迪在洛杉磯自宅前院遭多刀刺殺身亡。
  • 重點二：警方接獲瘋狂報案電話後，嫌犯麥可葛雷德希爾當街自首。
  • 重點三：葛雷德希爾是死者女友的44歲兒子，犯案動機仍待釐清。

曾演出電影「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）的影星詹姆士漢迪（James Handy），驚傳於洛杉磯自宅前院慘遭殺害，享壽81歲。更讓人震驚的是，涉嫌行凶的嫌犯竟是其女友的親生兒子。

根據洛杉磯警方透露，這起震驚地方的命案發生於當地時間4日上午。警方在接獲一通舉止瘋狂的報案電話後趕赴塔札納地區的民宅，報案男子在電話中不斷高喊著神祕的宗教狂言：「我是天之子，我剛剛殺了那個罪人（I am the son of man, I just killed the man of sin）。」

當警方第一時間抵達現場時，發現高齡81歲的詹姆士漢迪正倒臥在自家的前院血泊中，當時他已失去意識，胸口更有多處嚴重的致命刀傷。雖經醫護人員緊急送往醫院搶救，無奈最終仍傷重宣告不治。

命案發生不久後，44歲的男子麥可葛雷德希爾（Michael Gledhill）主動在附近街頭攔下巡邏警員自首。經警方深入調查，葛雷德希爾正是詹姆士漢迪女友的親生兒子，平時與母親同住。

目前葛雷德希爾已被警方以謀殺罪名當場逮捕，法院裁定保釋金高達200萬美元。至於究竟是何種家庭糾紛或嫌隙引發殺機，以及詳細的犯案動機與衝突始末，當地警方仍在進一步釐清中。

回顧詹姆士漢迪超過50年的演藝生涯，他自1970年代踏入好萊塢，一生參與的影視作品將近150部，是美國影迷心中極具辨識度的「黃金綠葉」。他最近一次在主流大銀幕上與觀眾見面，就是在2022年風靡全球的續集神作「捍衛戰士：獨行俠」中，飾演經營戰機飛行員常聚會的酒吧老闆「Jimmy」，與「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）同框飆戲。

精華 FAQ

  • 警方指出，他在洛杉磯塔札納住處前院被發現時已倒臥血泊中，胸口有多處致命刀傷，雖緊急送醫仍宣告不治，顯示攻擊相當猛烈。

  • 案發後，警方先接到一通內容瘋狂的報案電話，隨即趕抵現場；不久後，44歲男子麥可葛雷德希爾主動攔下巡邏警員自首，並確認身分。

  • 調查顯示，麥可葛雷德希爾是詹姆士漢迪女友的親生兒子，平時與母親同住。目前他已因謀殺罪遭逮，至於確切動機與家庭糾紛仍在釐清。

洛杉磯

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