「紐倫堡」2個奧斯卡影帝水火不容 李奧伍道爾輕鬆搞定

雷米馬利克（左）脫稿演出，李奧伍道爾下意識用英國腔接話，「一秒破功」笑爆現場。（圖／海鵬影業提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李奧伍道爾首度挑戰歷史片，飾演二戰德裔猶太翻譯官豪伊。

李奧伍道爾首度挑戰歷史片，飾演二戰德裔猶太翻譯官豪伊。 重點二： 他在紐倫堡中以德英雙語演出，承受兩位奧斯卡影帝氣場夾擊。

他在紐倫堡中以德英雙語演出，承受兩位奧斯卡影帝氣場夾擊。 重點三：羅素克洛與雷米馬利克私下都照顧他，現場互動意外有溫度。

英國新生代男星李奧伍道爾（Leo Woodall），曾憑「白蓮花大飯店」（The White Lotu）嶄露頭角，更以「真愛挑日子」（One Day）影集與「BJ單身日記：戀上小鮮肉」（Bridget Jones：Mad About the Boy）暴紅，成為新一代「英倫情人」。這次他在二戰歷史電影「紐倫堡」（Nuremberg）中，飾演一名效力於美軍的德裔猶太 人「翻譯官豪伊」，就展現出他跨越語言與情感張力的演技實力。

李奧伍道爾這次演出「紐倫堡」是他首度挑戰歷史題材，飾演二戰時期真實存在的歷史人物「翻譯官豪伊」。該角色在二戰期間從納粹 德國逃往美國，最後為協助軍醫凱利（Douglas Kelley，雷米馬利克飾）監測納粹戰犯而重返德國。

由於具備猶太裔背景，成為最能直接感受納粹戰犯的殘暴本質以及受難者痛苦的唯一角色。一場他揭露身世並解釋為何悲劇會發生的壓軸戲，成為全片最精采的情感一擊，讓許多觀眾感動落淚，戲分相當吃重且關鍵。

片中李奧伍道爾不僅得操道地美國口音，還得講該角色的「母語」德語，在兩位奧斯卡 影帝羅素克洛（Russell Crowe）、雷米馬利克（Rami Malek）強大的氣場夾擊下，不僅表現專業更難得的是，他還能搞定現場「水火不容」的羅素與雷米，同時深獲兩位奧斯卡影帝的喜愛，就連工作人員都十分佩服。

「紐倫堡」拍攝期間，兩位奧斯卡影帝羅素克洛、雷米馬利克明顯「水火不容」，羅素克洛展現出的強大氣場，甚至讓雷米馬利克超有壓迫感，對戲十分緊張。但儘管氛圍對峙，兩位奧斯卡影帝不太互動，私下卻都不約而同主動照顧這位新生代演員李奧伍道爾。

羅素克洛經常私邀李奧「練習德語」互相砥礪，雷米馬利克則在某次脫稿演出時，突然拋出問題給李奧伍道爾，李奧伍道爾下意識用了英國腔接話，「一秒破功」笑爆現場，成為嚴肅拍攝現場中難得的溫暖時刻。