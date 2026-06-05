刺傷前女友20多刀 「追愛總動員」尼克帕斯奎爾被判刑32年

尼克帕斯奎爾曾演出情境喜劇「追愛總動員」，為人所知。（取材自IMDb）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克帕斯奎爾因刺傷前女友被判32年至終身監禁。

尼克帕斯奎爾因刺傷前女友被判32年至終身監禁。 重點二： 陪審團認定他犯下入室竊盜、傷害伴侶與強姦等罪。

陪審團認定他犯下入室竊盜、傷害伴侶與強姦等罪。 重點三：受害者曾申請限制令並在襲擊後接受緊急手術。

曾演出情境喜劇「追愛總動員」(How I Met Your Mother)的男演員尼克帕斯奎爾(Nick Pasqual)，因企圖謀殺他的分居女友、洛杉磯 化妝師艾莉謝霍恩(Allie Shehorn)而被判處32年有期徒刑至終身監禁。

根據法庭文件，經過陪審團審判，帕斯奎爾還被判犯下傷害配偶或伴侶罪、一級入室盜竊罪和強姦等罪；根據美國廣播公司(ABC)報導，謝霍恩在出庭作證時，手部和頸部都有明顯的傷疤。

檢查官方聲稱，這位男演員在2024年5月23日凌晨4點30分前闖入謝霍恩位於Shadow Hills的家中，用刀襲擊了她，刺傷她多次後，逃離了加州 ；帕斯奎爾最後在德州 格林維爾(Sierra Blanca)的一個邊境檢查站被當局攔截，並被引渡回到洛杉磯。

在攻擊發生前幾天，謝霍恩曾申請對帕斯奎爾發出限制令，詳細列舉了帕斯奎爾的性侵犯和人身攻擊行為；雖然法官批准了該限制令，但目前尚不清楚帕斯奎爾是否在刺傷事件發生前，收到了該限制令。

謝霍恩的朋友兼室友克莉絲丁懷特(Christine White)發現她倒在血泊中，並撥打了急救電話；懷特認為謝霍恩被刺了20多刀；襲擊發生後，謝霍恩接受了緊急手術，並在重症監護室住了幾天。

這對昔日戀人在查克史奈德(Zack Snyder)導演的電影「反叛之月」(Rebel Moon)片場相識，帕斯奎爾當時是該片的群演，謝霍恩則是該電影的化妝師。

謝霍恩在上周向洛杉磯縣高等法院提交了一份訴訟文件，指控演員帕斯奎爾犯下性侵犯、人身攻擊和疏忽等罪行；這份長達17頁的訴狀詳細描述了2024年5月發生的刺傷事件，帕斯奎爾在2024年因此遭逮捕並被判謀殺未遂罪。