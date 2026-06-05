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奧斯卡遺珠… 哈里遜福特「該得卻沒得」這次榮譽獎呼聲高

記者陳穎／綜合報導
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83歲的傳奇影星哈里遜福特，被視為本屆奧斯卡終身成就獎最大熱門人選。（路透資料照...
83歲的傳奇影星哈里遜福特，被視為本屆奧斯卡終身成就獎最大熱門人選。（路透資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：哈里遜福特被視為今年奧斯卡榮譽獎最熱門人選之一。
  • 重點二：他憑多部經典作品與終身成就，長年被認為該得卻未得。
  • 重點三：葛倫克蘿絲、貝特米德勒與馬丁蕭特也在討論名單中。

好萊塢年度奧斯卡榮譽獎得主名單預計6月中旬揭曉，而在正式公布前，各界已開始熱烈猜測人選。根據「綜藝報」報導，現年83歲的傳奇影星哈里遜福特(Harrison Ford)被視為最有機會獲獎的人選之一，甚至有資深奧斯卡學院會員直言：「如果今年不是他，那到底還要等誰？」

哈里遜福特被認為是近年最「該得卻還沒得」榮譽獎的代表人物之一。他曾憑藉彼得威爾（Peter Weir）執導的驚悚片「證人」（Witness）入圍奧斯卡影帝，更是「印第安納瓊斯」（Indiana Jones）與「星際大戰」（Star Wars）系列的重要角色象徵，堪稱好萊塢史上最具代表性的演員之一。

除了曾獲頒美國演員工會終身成就獎，也拿下坎城影展榮譽金棕櫚獎，如今更憑Apple TV+影集「誠實診療室」（Shrinking）成為艾美獎熱門人選。支持者認為，學院已沒有理由再讓他多等1年。

根據規定，每年最多可頒發4座榮譽獎，今年奧斯卡學院將從超過1萬1000名會員提名的人選中做出最終決定，而整個評選過程向來是學院最神祕的機密之一。

除了哈里遜福特外，82歲製片大亨傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）也獲得不少支持。他曾打造「捍衛戰士」（Top Gun）、「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）等賣座作品，被視為最有資格獲頒「歐文G.薩爾伯格紀念獎」的人選之一。另外，英國製片雙人組提姆貝文（Tim Bevan）與艾瑞克費納（Eric Fellner）也在討論名單之中。兩人共同掌舵Working Title Films，曾推出「BJ單身日記」（Bridget Jones's Diary，）、「你是我今生的新娘」（Four Weddings and a Funeral）等經典愛情喜劇。

影壇另一位呼聲極高的人選則是8度入圍奧斯卡卻始終與小金人擦肩而過的葛倫克蘿絲(Glenn Close)。據悉，她過去10年間至少4度被提名角逐榮譽獎，甚至有一次差點成功當選。許多人至今仍對葛倫克蘿絲2019年以「愛．欺」（The Wife）角逐奧斯卡影后失利感到惋惜，希望學院能藉此給予肯定。

除了亮眼演藝成就外，葛倫克蘿絲多年來投入心理健康倡議工作，並於2010年創立非營利組織Bring Change to Mind，因此也被視為人道主義獎的重要候選人。她與已故喜劇天王羅賓威廉斯（Robin Williams）因合作電影「蓋普眼中的世界」（The World According To Garp）結為好友，至今仍透過基金會頒發「羅賓威廉斯歡笑傳承獎」紀念故人。

此外，多才多藝的資深藝人貝特米德勒（Bette Midler），以及以影集「破案三人行」（Only Murders in the Building）再創事業高峰的喜劇演員馬丁蕭特（Martin Short），也都獲得不少支持。報導指出，馬丁蕭特在好萊塢擁有深厚人脈，好友包括湯姆漢克斯（Tom Hanks）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），以及曾獲榮譽奧斯卡的搭檔史提夫馬丁（Steve Martin）。若由他獲獎，致敬影片勢必群星雲集。

近年影壇接連送別不少傳奇人物，也讓學院更加重視及時表彰仍在世的重要影人。像已故演員唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）就曾於2017年獲頒榮譽奧斯卡，並於2024年辭世，被視為學院及時致敬的成功案例；但也有不少影壇巨擘如理查波頓（Richard Burton）、史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）等人終其一生未獲此殊榮，成為影迷心中的遺憾。

其他被業界點名的人選，還包括哥德式奇幻大師提姆波頓（Tim Burton）、「浪漫喜劇女王」南西梅爾斯（Nancy Meyers）、「烈火悍將」（Heat）導演麥可曼恩（Michael Mann），以及風格詩意鮮明的泰倫斯馬力克（Terrence Malick）等名導。

不過目前一切仍未定案。報導指出，提名作業已於5月底截止，學院理事會手中已有正式候選名單，最終結果仍可能出現外界意料之外的人選。也有人開始討論去年剛獲頒榮譽奧斯卡的湯姆克魯斯是否領得太早。因為他主演、由金獎導演阿利安卓崗札雷伊納利圖執導的新片「挖掘者」（Digger）將於今年10月上映，片中他大幅變身、顛覆形象的演出，已被視為下一屆奧斯卡獎季的熱門競爭者之一。

葛倫克蘿絲曾8度入圍奧斯卡，卻始終與小金人擦肩而過。（路透資料照片）
葛倫克蘿絲曾8度入圍奧斯卡，卻始終與小金人擦肩而過。（路透資料照片）

精華 FAQ

  • 報導指出，83歲的哈里遜福特被視為今年最有機會拿下榮譽獎的人選之一，甚至有學院會員認為，他若再落空，將很難再找到更合適的致敬對象。

  • 他不僅以《證人》入圍過奧斯卡影帝，還是《印第安納瓊斯》與《星際大戰》的代表性人物，並已拿過演員工會終身成就獎與坎城榮譽金棕櫚，資歷完整。

  • 業界也看好傑瑞布洛克海默、提姆貝文與艾瑞克費納、葛倫克蘿絲、貝特米德勒、馬丁蕭特，以及提姆波頓、南西梅爾斯、麥可曼恩和泰倫斯馬力克等人。

奧斯卡 好萊塢 坎城影展

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