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勇闖「藍色亞馬遜」 77歲退休師奪回人生主導權

記者陳穎／綜合報導
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「藍色亞馬遜」敘述丹妮絲溫柏格飾演的77歲退休老師，踏入充滿未知的亞馬遜雨林，奪...
「藍色亞馬遜」敘述丹妮絲溫柏格飾演的77歲退休老師，踏入充滿未知的亞馬遜雨林，奪回生命與尊嚴的掌控權。（圖／海鵬提供）

榮獲第75屆柏林影展評審團大獎銀熊獎的巴西電影「藍色亞馬遜」（The Blue Trail），以充滿想像力的反烏托邦設定與深刻的人文關懷，在國際影壇掀起熱烈討論。該片由巴西導演蓋布瑞爾馬斯卡洛（Gabriel Mascaro）執導，透過一段橫跨亞馬遜雨林的生命旅程，探討高齡化社會下的尊嚴、自由與生命價值。

「藍色亞馬遜」故事背景設定在近未來的巴西。政府為了追求極致生產力，規定年滿80歲的公民必須搬遷至集中管理的「藍色園區」，將城市資源留給年輕世代。在這樣看似合理卻充滿壓迫的制度下，77歲退休教師特蕾莎選擇拒絕服從命運安排，踏上前往亞馬遜雨林的未知旅程，希望奪回自己的人生主導權。

電影以平靜卻充滿力量的敘事方式，呈現國家權力與個人自由之間的拉鋸，也對高齡者遭社會邊緣化的現象提出深刻反思，因此被譽為現代版「楢山節考」，更被國際影評視為一部兼具哲學思辨與冒險精神的作品。

本片在柏林影展獲得高度肯定，不僅拿下評審團大獎銀熊獎，還榮獲天主教人道精神獎及「柏林晨報」讀者評審團獎等三項大獎。當時擔任評審的中國女星 范冰冰 更親自頒發獎項給導演及演員，並盛讚電影精準描繪高齡化社會可能面臨的倫理困境，具有強烈的時代意義與批判精神。

導演馬斯卡洛則表示，希望透過這部作品傳達一個簡單卻重要的理念：「尋找生命意義，永遠不嫌晚。」

飾演女主角特蕾莎的巴西資深女星 Denise Weinberg也憑藉精湛演技大放異彩。她在片中詮釋一名奉獻一生卻在晚年被社會視為負擔的女性，細膩展現角色面對體制壓迫時的堅韌與尊嚴。這個角色也讓她接連獲得墨西哥瓜達拉哈拉國際影展、古巴哈瓦那國際拉丁影展及金熊貓獎最佳女主角肯定，被國際影評盛讚為年度最令人難忘的表演之一。

除了深刻議題之外，「藍色亞馬遜」全片於亞馬遜雨林實景拍攝，壯闊河流景觀與充滿熱帶風情的音樂相互交織，營造出獨特的魔幻寫實氛圍。片中更出現一隻能分泌藍色黏液的神秘蝸牛，其汁液據傳能讓人預見未來，成為電影中最具象徵性的奇幻元素之一，也讓整段旅程增添更多神祕色彩。

透過一位高齡女性勇敢追尋自由的故事，「藍色亞馬遜」不僅是一場穿越雨林的冒險，更是一封寫給所有人的生命情書，提醒觀眾無論年齡幾何，都有權利追尋屬於自己的未來與尊嚴。

巴西 亞馬遜 退休

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