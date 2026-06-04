唱紅迪士尼經典曲 兩屆艾美獎得主彼柏布萊森75歲逝

兩屆葛萊美獎得主彼柏布萊森驚傳6月2日離世，享壽75歲。(美聯社)

兩屆葛萊美 獎得主彼柏布萊森(Peabo Bryson)2日晚間離世，享壽75歲。

美聯社報導，彼柏布萊森曾與席琳迪翁(Celine Dion)合唱迪士尼 動畫電影「美女與野獸」(Beauty and the Beast)同名主題曲，為「阿拉丁」(Aladdin)，與雷吉娜貝爾(Regina Belle)對唱「嶄新的世界」(A Whole New World)。

家屬聲明，彼柏布萊森中風數日後離世，「我們雖然心碎，但想到他深受愛戴，他的歌聲與慷慨精神感動無數人，我們感到欣慰。他的音樂與精神將世代流傳。」

彼柏布萊森除了迪士尼經典曲，同時也是節奏藍調(R&B)樂壇抒情歌手，在50年音樂生涯中，創作「感受烈火」(Feel the Fire)、「我如此迷戀你」(I'm So Into You)，以及「你能阻止這場雨嗎」(Can You Stop the Rain)等熱門歌曲。

他出生於南卡羅來納州。 1970年代加入「Moses Dillard and the Tex-Town Display」樂團開啟音樂生涯。之後與唱片公司簽約發行專輯，還成為樂壇炙手可熱二重唱搭檔，除了席琳迪翁及雷吉娜貝爾，他還與羅貝塔佛蕾克(Roberta Flack)及娜妲莉高(Natalie Cole)等藝人合作。

他與羅貝塔佛蕾克對唱的「今夜，我慶祝我的愛」(Tonight, I Celebrate My Love)成為1980年代最具代表性的情歌之一。「如果你再次在我懷裡」(If Ever You're in My Arms Again)則幫助他拓展R&B電台以外的聽眾粉絲。

他也參與「葡萄乾」(Raisin)、「綠野仙蹤」(The Wiz)與「波吉與貝絲」(Porgy and Bess)等舞台劇演出。2018年，他帶著第21張專輯「為愛挺身而出」(Stand for Love)回歸樂壇。

2019年，彼柏布萊森罹患心臟病，經療養後康復。家屬表示，追思會等活動安排將在稍後公布。