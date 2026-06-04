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貝克漢好萊塢星光大道留名 湯姆克魯斯6.12將出席

娛樂新聞組／綜合報導
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英國退役足球巨星貝克漢將名留好萊塢星光大道。(路透)
英國退役足球巨星貝克漢將名留好萊塢星光大道。(路透)

主辦單位宣布，英國退役足球巨星貝克漢（David Beckham）將名留好萊塢星光大道（Walk of Fame），獲得專屬星星。影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）將出席授星儀式。

中央社引述法新社報導，從「辣妹合唱團」（Spice Girls）歌手轉型為時尚設計師的維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）也將於6月12日出席典禮，見證丈夫貝克漢的專屬星星揭幕。

好萊塢商會的馬蒂內茲（Ana Martinez）表示：「貝克漢獲得好萊塢星光大道體育娛樂類別授星表揚，可謂恰逢其時，因為美國準備舉辦國際足球總會（FIFA）世界盃。」她說：「貝克漢在美國提升足球能見度上扮演要角，並且持續影響體育、娛樂和全球文化，使得這項榮譽別具意義。」

現年51歲的貝克漢是前英格蘭足球隊隊長，曾效力曼徹斯特聯隊、皇家馬德里、AC米蘭、洛杉磯銀河及巴黎聖日耳曼隊，2013年退休。

他近年來成為美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際（Inter Miami CF）老闆之一。這支球隊簽下阿根廷球星梅西（Lionel Messi），去年贏得MLS盃冠軍。

貝克漢去年獲得英王查理封爵。他也跨足娛樂產業，2019年共同創辦內容製作公司Studio 99。

貝克漢 好萊塢 星光大道

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