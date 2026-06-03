奧斯卡大遺珠翻身 哈里遜福特成終身成就獎大熱門

83歲的傳奇影星哈里遜福特，被視為本屆奧斯卡終身成就獎最大熱門人選。（路透）

好萊塢 年度奧斯卡 榮譽獎（Honorary Oscar）得主名單預計將於6月中旬揭曉，而在正式公布前，各界已開始熱烈猜測人選。根據「綜藝報」報導，現年83歲的傳奇影星哈里遜福特(Harrison Ford)被視為最有機會獲獎的人選之一，甚至有資深奧斯卡學院會員直言：「如果今年不是他，那到底還要等誰？」

哈里遜福特被認為是近年最「該得卻還沒得」榮譽獎的代表人物之一。他曾憑藉彼得威爾執導的驚悚片「證人」入圍奧斯卡影帝，更是「印第安納瓊斯」與「星際大戰」系列的重要象徵，堪稱好萊塢史上最具代表性的演員之一。

除了曾獲頒美國演員工會終身成就獎，也拿下坎城影展 榮譽金棕櫚獎，如今更憑Apple TV+影集「誠實診療室」（Shrinking）成為艾美獎熱門人選。支持者認為，學院已沒有理由再讓他多等1年。

根據規定，每年最多可頒發4座榮譽獎，今年奧斯卡學院將從超過1萬1000名會員提名的人選中做出最終決定，而整個評選過程向來是學院最神秘的機密之一。

除了哈里遜福特外，82歲製片大亨傑瑞布洛克海默也獲得不少支持。他曾打造「捍衛戰士」、「神鬼奇航」等無數賣座作品，被視為最有資格獲頒「歐文G.薩爾伯格紀念獎」的人選之一。另外，英國製片雙人組提姆貝文與艾瑞克費納也在討論名單之中。兩人共同掌舵Working Title Films，曾推出「BJ單身日記」、「你是我今生的新娘」等經典愛情喜劇。

影壇另一位呼聲極高的人選則是8度入圍奧斯卡卻始終與小金人擦肩而過的葛倫克蘿絲(Glenn Close)。據悉，她過去10年間至少4度被提名角逐榮譽獎，甚至有一次差點成功當選。許多人至今仍對葛倫克蘿絲2019年以「愛．欺」（The Wife）角逐奧斯卡影后失利感到惋惜，希望學院能藉此給予肯定。

除了亮眼演藝成就外，葛倫克蘿絲多年來投入心理健康倡議工作，並於2010年創立非營利組織Bring Change to Mind，因此也被視為人道主義獎的重要候選人。她與已故喜劇天王羅賓威廉斯因合作電影「蓋普眼中的世界」結為好友，至今仍透過基金會頒發「羅賓威廉斯歡笑傳承獎」紀念故人。

此外，多才多藝的資深藝人貝特米德勒，以及以影集「破案三人行」再創事業高峰的喜劇演員馬丁蕭特，也都獲得不少支持。報導指出，馬丁蕭特在好萊塢擁有深厚人脈，好友包括湯姆漢克斯、史蒂芬史匹柏，以及曾獲榮譽奧斯卡的搭檔史提夫馬丁。若由他獲獎，致敬影片勢必群星雲集。

近年影壇接連送別不少傳奇人物，也讓學院更加重視及時表彰仍在世的重要影人。像已故演員唐納蘇德蘭就曾於2017年獲頒榮譽奧斯卡，並於2024年辭世，被視為學院及時致敬的成功案例；但也有不少影壇巨擘如理查波頓、史丹利庫柏力克等人終其一生未獲此殊榮，成為影迷心中的遺憾。

其他被業界點名的人選，還包括哥德式奇幻大師提姆波頓、「浪漫喜劇女王」南西梅爾斯、「烈火悍將」導演麥可曼恩，以及風格詩意鮮明的泰倫斯馬力克等名導。報導也提到，多位長年活躍於影壇的重要演員，包括唐其鐸、艾佛烈伍達德、約翰李古查摩、蘿西培瑞茲、吳漢章以及曾演出「如懿傳」的華裔影后陳沖，都曾被業界人士提名討論。

不過目前一切仍未定案。報導指出，提名作業已於5月底截止，學院理事會手中已有正式候選名單，最終結果仍可能出現外界意料之外的人選。也有人開始討論去年剛獲頒榮譽奧斯卡的湯姆克魯斯是否領得太早。因為他主演、由金獎導演阿利安卓崗札雷伊納利圖執導的新片「Digger」將於今年10月上映，片中他大幅變身、顛覆形象的演出，已被視為下一屆奧斯卡獎季的熱門競爭者之一。