「陰謀」導演稱已故方基墨「最糟糕的人」嗆完速刪文

方基墨去年4月因肺炎去世。（路透資料照片）

以恐怖片聞名的導演兼編劇亞當馬庫斯(Adam Marcus)，對於與已故男星方基墨(Val Kilmer)合作的經驗頗有微詞。

馬庫斯疑似在一條已被刪除的Threads貼文中暗示，這位已故演員在2008年他執導的驚悚片「陰謀」(Conspiracy)的片場中，行為不端。

根據「娛樂周刊」(Entertainment Weekly)報導，馬庫斯在貼文中寫到：「#MicroIntellectMonday，回顧我執導那傢伙的那段時光。就是演冰人(Iceman)和哈勒戴醫生(Doc Holliday)的那個傢伙。」他還附上了一張導演和演員的合照，「你們知道我說的是哪個人。這是我和那個笨蛋在『陰謀』片場磨合的照片。」

馬庫斯也預先回應了任何關於「說亡者壞話」的負面評論，並補充說，如果方基墨「今天在我片場做了他當初做的十分之一的事情，他早就被封殺了」。

據媒體報導，這位「十三號星期五」(Jason Goes to Hell)電影導演繼續寫到：「他是我認識的最糟糕的人…… 這可不是隨便說說。」

但這篇貼文目前似乎已經從他的Threads頁面上刪除；「今日美國」(USA Today)已聯繫馬庫斯和方基墨的代表尋求置評。

方基墨在這部口碑極差、直接發行DVD的電影中，飾演殘疾特種部隊老兵麥佛森(William "Spooky" MacPherson)；該片在爛番茄網站上只得到19%的評分；理察羅佩(Richard Roeper)在他的電視電影評論節目伊伯特與羅佩(Ebert & Roeper)中，更是直言說該電影「糟糕透頂」且「令人瞠目結舌」。

方基墨在2025年4月因肺炎去世，享年65歲；在2021年上映的紀錄片「Val」中，方基墨坦承：我曾經有過糟糕的行為，我也曾勇敢無畏。在某些人看來，我的行為或許有些怪異。我並不否認這一切，也從不後悔，因為我曾迷失，也曾找回，發現了自己從未了解過的部分。」