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熱戀名模坎達爾 男神雅各布被目擊甜蜜遊日 照片曝光

記者廖福生／綜合報導
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雅各布艾洛迪是好萊塢性感男神。（歐新社資料照片）
雅各布艾洛迪是好萊塢性感男神。（歐新社資料照片）

美國名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）今年4月傳出與澳洲男星雅各布艾洛迪（Jacob Elordi）熱戀，兩人戀情曝光後持續受到外界關注。近日更被目擊同遊日本，感情相當甜蜜。

現年30歲的坎達爾珍娜與小她2歲的雅各布近來頻頻被拍到一起出遊度假，日本東京一家知名烏龍麵店日前也在社群平台分享兩人到店用餐時與店員的合照，意外曝光行蹤。照片中，雅各布親密地將頭靠向肯達爾肩膀，互動自然。店家也特別發文感謝兩人光顧，引發網友熱議。

坎達爾珍娜(中)與雅各布艾洛迪(後排左)同遊日本照曝光。（取材自Instagra...
坎達爾珍娜(中)與雅各布艾洛迪(後排左)同遊日本照曝光。（取材自Instagram）

此外，外媒近日傳出，這段戀情背後其實有「媒人」牽線。據悉，加拿大天王小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）一直看好兩人相當般配，並積極撮合，在夫妻倆鼓勵下，坎達爾與雅各布才逐漸發展成戀人關係。

不只坎達爾沉浸在愛河之中，她的同母異父姊姊金卡戴珊（Kim Kardashian）與英國F1七屆世界冠軍路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）的戀情也傳出進展神速。金卡戴珊近日在社群平台分享兩人一起騎單車的自拍影片，只見漢米爾頓一邊騎車、一邊拿著手機拍攝，讓金卡戴珊一度險些失去平衡，畫面相當逗趣。

事實上，金卡戴珊日前就被爆料已安排漢米爾頓與自己的孩子們見面，希望透過更多相處機會拉近彼此距離，顯示雙方關係正朝更穩定的方向發展。

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