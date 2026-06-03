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觀影說劇╱拍「太空超人」獲啟發 曼德斯最想要這項超能力

記者廖福生／綜合報導
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卡蜜拉曼德斯在片中有多場打鬥戲，是此次拍攝最大挑戰。（圖／索尼提供）
卡蜜拉曼德斯在片中有多場打鬥戲，是此次拍攝最大挑戰。（圖／索尼提供）

曾演出美劇「河谷鎮」成名的女星卡蜜拉曼德斯（Camila Mendes），參與電影「太空超人」(Masters of the Universe)飾演男主角尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）的青梅竹馬「泰拉」，但並沒有如太空超人在神劍加持下擁有超能力，她笑說若是有機會獲得超能力，最想要會隱形：「這樣我就可以偷偷觀察別人而不被發現。」

卡蜜拉曼德斯在片中與伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）有動人父女情，她坦言這樣的關係2個角色更為立體：「我們關係非常親密，也因為如此，在配角上同樣擁有自己的故事與存在感。」

她也提到，現實生活中的自己與角色有不謀而合的相似性：「我認為我們都算是在很年輕的時候就被迫快速成長，也在早期的人生階段承擔了許多責任，我非常能夠理解泰拉身上的這一面，也對此很有共鳴。」

除此之外，卡蜜拉曼德斯在片中有多場打鬥戲，她直言這是在詮釋該角色上最大的挑戰：「我開拍前接受了大量體能訓練，包括許多特技、重量訓練、吊鋼絲，以及動作編排練習。但雖然這些內容是最具挑戰性的部分，但同時也是最有趣的一塊。」

卡蜜拉曼德斯透露，片尾的決戰戲碼令她至今仍印象深刻：「那場戲真的很有挑戰性，尤其是因為城堡的地面其實非常不平整，而我們必須盡可能快速地完成整套動作編排。在凹凸不平的地面上進行這些特技動作，有時候確實讓人有些緊張、不安。不過最後呈現出來的效果我非常喜歡。」

最後，卡蜜拉曼德斯坦言，拍攝完「太空超人」後，讓她對於人生有了不同以往的啟發：「我希望大家能夠體會到，脆弱並不代表軟弱。我認為脆弱本身其實蘊含著很大的力量，而真正的力量，是能夠接納自己所有的面向，並接受完整的自己。」

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