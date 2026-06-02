英國最廢臥底 「黑色行動」第2季繼續搞笑

「黑色行動」第二季葛貝米蘇拉‧艾庫莫洛(左)與哈梅德‧安尼馬沙恩(右)正式加入軍情五處(MI5)組織，卻無預警讓自己捲入新的危機中。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)

BBC黑色喜劇「黑色行動」自第一季開播後便意外暴紅，故事講述兩名原本只是社區警務支援官的菜鳥警察多姆與凱伊，陰錯陽差被派去臥底犯罪組織，結果兩人不只完全不像特務，還經常把任務搞砸，甚至意外捲入埋屍事件，荒謬程度讓觀眾笑翻。第一季首播便吸引230萬觀眾收看。

「黑色行動」表面上是瘋狂搞笑的臥底喜劇，但其實核心大膽探討英國警界種族歧視 與制度問題。劇中兩位黑人主角不斷被高層當成「工具人」，一邊被逼著賣命臥底，一邊還得面對各種荒謬官僚文化。

該劇也因此被英國衛報大讚是「把警界種族議題拍得既爆笑又刺激」的代表作。尤其男女主角葛貝米蘇拉‧艾庫莫洛（Gbemisola Ikumelo）與哈梅德‧安尼馬沙恩（Hammed Animashaun）互嘴鬥氣的化學反應。

第一季播出後，艾庫莫洛一舉奪下有「英國艾美獎 」之稱的2024英國電視學院獎（BAFTA TV Awards）最佳喜劇類女演員獎，安尼馬沙恩也獲得英國皇家電視學會（RTS）最佳喜劇男演員獎殊榮。

而正在播出的第二季中，多姆與凱伊加入軍情五處（MI5）組織展開新任務，不過兩人仍舊找不到自己的定位。為了向高層證明能力，多姆更鋌而走險做出大膽決定，沒想到意外引爆一連串危險事件，讓原本就狀況百出的兩人，再度捲入失控局面。

此外，BBC政治驚悚影集「情報戰」第一季由「007量子危機」美艷龐德女郎潔瑪雅特頓（Gemma Arterton）主演，講述她飾演的英國情報官員在大選前夕，追查某位英國政治人物是否與俄羅斯克里姆林宮暗中勾結。隨著一樁命案爆發，她不只得與時間賽跑，更必須在國家安全、個人名譽與家庭之間艱難抉擇。

BBC話題節目也持續更新，包括「少年烘焙大賽」第11季迎來高難度「餅乾日」挑戰，小選手們必須完成棒球主題創意甜點；「打造夢想美宅」第1季則跟著奇斯與凱特回到蘇格蘭海濱小鎮，翻修充滿家族回憶的維多利亞式宅邸，卻意外困難重重。

「工廠走透透」第10季深入一天可生產8000萬根薯條的超巨大工廠，帶觀眾揭開英國炸魚薯條文化背後秘密；而「宏觀設計」第24季全集也上架，凱文麥克勞德繼續追蹤英國最具野心的自建房計畫，並拜訪那些試著親手設計並建造夢想家園的人們。。

政治驚悚影集「情報戰」第一季由「前龐德女郎」潔瑪雅特頓主演。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)