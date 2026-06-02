儘管和解…萊芙莉、巴爾多尼官司還沒完

布蕾克萊芙莉(左圖)與賈斯汀巴爾多尼(右圖)之間的官司糾纏不清。(路透資料照片)

「花邊教主」(Gossip Girl)布蕾克萊芙莉(Blake Lively)與賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)之間的法律糾紛尚未結束。

2024年電影「到我們為止」(It Ends with Us)的這兩位演員，在一個月前宣布達成和解；萊芙莉聲稱，巴爾多尼在她指控巴爾多尼於片場性騷擾 她後，對她發起了抹黑行動，因此將巴爾多尼告上法庭。

但萊芙莉的律師在試圖說服法官讓巴爾多尼支付她的訴訟費及其他罰款；他們表示，根據加州 法律，萊弗利有權獲得這筆錢，因為巴爾多尼在2025年提起的反訴已被法官駁回；巴爾多尼在2025年指控萊芙莉誹謗和敲詐勒索。

兩位演員均未出席這場聽證會。

巴爾多尼和律師加指控萊芙莉試圖「繞過」審判，因為兩人達成和解後，審判已被取消；雖然和解的具體財務條款並未公開，但律師告訴法庭，萊芙莉要求的3億元賠償金，巴爾多尼和他的製作公司一分錢都無需支付。

萊芙莉的律師則聲稱，巴爾多尼對萊芙莉提起的訴訟，正是加州法律旨在阻止的那種訴訟；該法旨在保護性騷擾倖存者免受曠日持久且損害性的法律訴訟之苦。

這兩位演員自2024年底以來，就針對在電影「到我們為止」拍攝期間所發生的糾紛，對簿公堂。

萊芙莉聲稱在拍攝期間，主演兼導演的巴爾多尼對她的外貌發表不當評論，在性愛場景時侵犯了她的身體界限，並在她飾演角色分娩的場景中，違背她意願，強行要求她裸露，隨後又策畫對她的抹黑行動。

巴爾多尼幾周後後否認指控並反告萊芙莉，聲稱萊芙莉和她的丈夫、「死侍」(Deadpool)演員萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)以及他們的公關人員誹謗和敲詐勒索。