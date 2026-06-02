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泰勒絲驚喜加盟「玩具總動員5」 親寫主題曲「翠絲之歌」引熱議

記者陳穎／即時報導
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翠絲將在「玩具總動員5」迎來全新的故事篇章。（圖／皮克斯提供）
翠絲將在「玩具總動員5」迎來全新的故事篇章。（圖／皮克斯提供）

14座葛萊美獎得主泰勒絲再度跨界出擊，在最新專輯「The Life of a Showgirl」繳出亮眼成績後，她正式宣布攜手皮克斯，為即將上映的動畫電影「玩具總動員5」創作並演唱全新原創歌曲「I Knew It, I Knew You」，消息一出立刻引發全球粉絲熱烈關注。

這首新歌由泰勒絲與長期合作夥伴Jack Antonoff共同創作及製作，預計於6月5日正式登上全球各大串流平台與數位音樂商店，同時也將收錄於「玩具總動員5」電影原聲帶中，並隨電影上映同步推出。

「I Knew It, I Knew You」以人氣角色翠絲的成長歷程作為創作靈感。自1999年在「玩具總動員2」登場以來，翠絲一直是系列中深受觀眾喜愛的角色之一，而在最新續集中，她也將迎來全新的故事篇章。歌曲融合敘事性強烈的歌詞與濃厚鄉村音樂元素，被不少人視為泰勒絲近年最接近早期創作風格的作品之一。

談到此次合作，泰勒絲也難掩興奮之情。她透過社群平台表示，自己從5歲第一次觀看「玩具總動員」後，就一直對這群角色懷抱深厚情感，因此能夠親自為電影創作歌曲，對她而言意義非凡。

她透露，自己在電影製作初期便受邀搶先觀賞試映版本，看完後深受感動，回家後立刻投入創作，完成了「I Knew It, I Knew You」這首歌曲。她也幽默表示：「有時候，你就是會知道，對吧？」一句話不僅呼應歌名，也讓粉絲更加好奇歌曲與電影之間的情感連結。

電影導演兼編劇安德魯史坦頓則盛讚泰勒絲對角色的理解力。他表示，泰勒絲很快便掌握翠絲的內心世界，第一次聽到歌曲時，團隊便認為它彷彿原本就存在於「玩具總動員」宇宙當中，自然而然地融入整個故事。

事實上，在正式公布合作消息前，多個城市早已出現神秘宣傳活動。包括洛杉磯、芝加哥、舊金山、多倫多、墨西哥城及倫敦等地，陸續出現印有「TS」字樣的巨型廣告看板，由於同時可代表「Toy Story」與「Taylor Swift」，瞬間引發網路瘋狂猜測。隨後，泰勒絲官網也悄悄上線相關倒數頁面，最終揭曉雙方合作計畫。

至於備受期待的「玩具總動員5」，這次將以「玩具對上科技」為主題展開全新冒險。當邦妮的生活中出現名為「莉莉板」的智慧平板裝置後，玩具們將面臨前所未有的挑戰，一場關於陪伴、成長與科技衝擊的故事也即將展開。

「玩具總動員5」展開「玩具對上科技」的全新故事。（圖／皮克斯提供）
「玩具總動員5」展開「玩具對上科技」的全新故事。（圖／皮克斯提供）

胡迪和巴斯光年再度回歸「玩具總動員5」。（圖／皮克斯提供）
胡迪和巴斯光年再度回歸「玩具總動員5」。（圖／皮克斯提供）

葛萊美 泰勒絲

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