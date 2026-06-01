布萊德彼特父子徹底決裂 第3名子女刪父姓改跟媽媽裘莉

布萊德彼特愛情事業都很順利，但和子女的感情卻破裂。（美聯社）

好萊塢昔日銀色夫妻檔「小布 」布萊德彼特 (Brad Pitt)與「裘莉 」安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)共育有6名子女，離婚風波延燒近10年，如今再傳出令小布心碎的消息。根據報導，兩人的養子馬杜斯(Maddox)已正式申請移除父姓，未來希望以「Maddox Chivan Jolie」作為法定姓名，徹底切割與父親的關係。

現年24歲的麥杜斯日前向洛杉磯相關單位遞交文件，理由則寫下「個人原因」。這也是繼妹妹札哈拉（Zahara)、夏蘿(Shiloh) 正式申請刪除「彼特」姓氏後，第3位公開與父親劃清界線的子女。

馬杜斯早已展現與父親疏遠的態度。今年稍早，安潔莉娜裘莉新作「Couture」片尾工作人員名單中，他便已經低調使用「裘莉」姓氏，不再冠上父親名字。如今正式提出改名申請，也被外界視為雙方關係徹底決裂的象徵。

消息曝光後，有知情人士向媒體透露，時間點相當敏感。就在不久前，布萊德彼特才在與安潔莉娜裘莉長達數年的法國酒莊官司中取得重大進展。雙方爭奪位於法國的知名酒莊Château Miraval控制權已多年，近期法院要求關鍵證人重新作證，被視為對彼特有利的裁定。知情人士表示：「馬杜斯改名消息在彼特獲得法律勝利後曝光，時間點確實引發外界聯想。」

除了麥杜斯之外，裘莉與彼特其他子女近年也陸續以行動表態支持母親。最早公開從生活中抹去小布姓氏的是現年21歲的養女札哈拉（Zahara），她在2023年11月於亞特蘭大史培爾曼學院（Spelman College）的姐妹會入會儀式上，使用「Zahara Marley Jolie」這個名字。

另外，小布與裘莉的親生女兒夏蘿（Shiloh），現年20歲，則在2024年5月滿18歲生日當天，向洛杉磯法院申請將姓氏中的「彼特（Pitt）」依法刪除，這項舉動引發外界震撼。

其中札哈拉日前從美國知名女子學府畢業時，雖然畢業手冊仍登記為「Zahara Marley Jolie-Pitt」，但典禮司儀唱名時僅稱呼她為「Zahara Marley Jolie」。她早在2023年加入姐妹會時，就曾主動以「Zahara Marley Jolie」介紹自己。今年4月出席活動時，她更公開盛讚母親是「我所認識最無私、最有愛且最能理解他人的女人」。

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉於2014年結婚，婚姻僅維持兩年。裘莉於2016年提出離婚申請，當時曾爆出兩人在私人飛機上發生激烈衝突，彼特被指控酒後失控，涉及言語及肢體衝突。雖然相關調查最終未對彼特提出刑事起訴，但事件也成為雙方關係惡化的重要轉折點。

歷經近8年訴訟，兩人直到2024年底才正式完成離婚程序。除了子女監護權問題外，雙方也持續為總價值約5億美元的財產與法國酒莊經營權對簿公堂。

目前布萊德彼特正與珠寶設計師伊恩斯德拉蒙(Ines de Ramon)穩定交往；安潔莉娜裘莉則一度傳出與英國饒舌歌手 Akala關係密切。