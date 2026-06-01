瑪麗蓮夢露百歲冥誕 洛城辦特展

今年是夢露百歲冥誕，圖中是她生前所用物品。(路透)

6月1日是好萊塢 女星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)百歲冥誕，洛杉磯 奧斯卡電影博物館(Academy Museum of Motion Pictures)舉辦特展，提供影迷機會追念這位36歲時不幸香消玉殞的性感女神。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，5月31日起舉辦的「瑪麗蓮夢露：好萊塢偶像」(Marilyn Monroe: Hollywood Icon)特展，滿足影迷對這位性感尤物的追念之情，館長艾美·霍瑪(Amy Homma)強調：「這股熱情從未消失，大家渴望與夢露聯結，無論他們是否看過她所有電影，或者是透過我們的展覽首次接觸，她依然永垂不朽。」

特展展出夢露生前穿過的戲服，其中不可錯過的就是電影「紳士愛美人」(Gentlemen Prefer Blondes)演唱「鑽石是女孩的摯友」(Diamonds Are a Girl's Best Friend)橋段，夢露穿著的桃紅色無肩長禮服，由於當時夢露早年拍攝的裸照曝光，片商為了降低性感度，臨時改訂款式更保守的戲服，不料電影上映後，這套禮服成為影史最受矚目的戲服之一。

本名諾瑪珍莫藤森(Norma Jeane Mortenson)的夢露一生演出29部電影，包括「彗星美人」(All About Eve)、「熱情似火」(Some Like It Hot)等經典作品，不過脾氣喜怒無常，演藝事業後期經常讓劇組人員和導演苦等多時，策展人蘇菲亞·塞拉諾(Sofia Serrano)透露：「她化妝要數小時，服裝也往往需要耗費大量精力才能完美，正式開拍前，她會花數小時對著鏡子排練、準備，但很多人都說，她最終的成就絕對值得為此付出一切。」

夢露過世後，所有遺產幾乎都留給表演老師斯特拉斯伯格(Lee Strasberg)，2011年史特拉斯伯格遺孀轉售給拍賣行Authentic Brands Group，並在全球授權使用夢露形象，銷售各種商品，此外夢露在社群平台擁有超過1500萬名粉絲，其中約54%年齡在34歲以下，Authentic Brands娛樂執行副總裁唐娜·卡本特(Dana Carpenter)指出：「我願意相信他們真的很喜歡她白手起家的故事，我認為這確實給很多人留下深刻印象。」

夢露遺物收藏家福特納(Scott Fortner)認為夢露始終活躍在大眾視野其來有自：「看看她取得的成就，她創造一個讓全世界為之傾倒的角色，直至今日大家依然為之傾倒。」

今年是夢露百歲冥誕，圖中是AI生成的夢露形象。(路透)

今年是夢露百歲冥誕，圖中是她在好萊塢星光大道的星星。(路透)

今年是夢露百歲冥誕，圖中是她生前所用物品。(路透)

今年是夢露百歲冥誕，圖中以她為主題的系列產品。(美聯社)