黛咪摩兒遭爆在坎城當「花瓶」 狂換10套華服 當評審卻沒看電影

黛咪摩爾是剛落幕的坎城影展評審。（路透）

第79屆坎城影展 日前順利落幕，首度擔任評審的好萊塢 女星黛咪摩兒（Demi Moore），在活動期間宛如花蝴蝶，至少換穿10套華服，出現在各大首映會現場，原本被讚為影展增添星光，不料現在被爆料，她就是一個「大花瓶」，根本沒有好好觀看電影，堪稱是不負責任的評審。

法國八卦媒體「Closer」及部分影業人士爆料，指黛咪摩兒在影展期間疑似未完整觀看多部競賽作品，甚至因此被私下冠上「幽靈評審」稱號，引發影迷與電影圈熱議。

根據爆料內容指出，黛咪摩兒在坎城影展期間雖然頻繁現身紅毯活動，每次亮相都成為媒體焦點，但有知情人士聲稱，她進入放映廳後經常在電影播放途中提前離席，未能完整觀賞主競賽作品，與外界對評審工作的期待形成強烈反差。

相關消息曝光後，不少電影圈人士對此感到訝異，認為身為主競賽評審，理應完整觀看入圍作品並參與討論，若爆料屬實，恐怕會影響外界對評選過程專業性的觀感。

此外，另有影業人士透露，在由南韓名導朴贊郁領軍的評審團討論會議中，黛咪摩兒多數時間保持低調，鮮少主動發言，甚至被形容為「幾乎沒有參與討論」。有發行商更直言評論：「她是電影明星，但不是影迷。」藉此形容她在評審工作中的投入程度。

這起風波也讓本屆金棕櫚獎得主、羅馬尼亞導演克里斯汀穆基（Cristian Mungiu）執導的新片「峽灣」(Fjord)意外成為話題焦點。部分影迷開始質疑，若評審未完整觀看所有競賽作品，是否可能影響最終評選結果的公正性與公信力。不過坎城影展官方及黛咪摩兒本人均未針對相關爆料做出回應，因此外界仍無法證實相關說法真偽。