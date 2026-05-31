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姊姊凱莉病逝 潔美李寇蒂斯慟：她是我一生知己

記者陳穎／即時報導
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美國女演員凱莉寇蒂斯驚傳過世。(取材自IMDb)
美國女演員凱莉寇蒂斯驚傳過世。(取材自IMDb)

美國女演員凱莉寇蒂斯（Kelly Curtis）於5月31日辭世，享壽69歲。她的妹妹、金球獎影后潔美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis) 透過社群平台證實噩耗，並以深情文字追悼摯愛姊姊，形容對方是自己「人生中第一位朋友，也是陪伴一生的知己」。

潔美李寇蒂斯在臉書發文表示，凱莉於家中安詳離世，「在大自然的懷抱中，平靜地離開。」她回憶姊姊擁有令人驚豔的美貌與出色演技，熱愛家人、音樂、旅行與收藏烏龜，也喜歡逛二手商店、玩「Pokemon Go」，並對自己的丹麥與匈牙利猶太裔血統感到自豪。

潔美李寇蒂斯寫道：「她會因為慷慨的愛、鮮明的個性、無窮的好奇心以及獨特的風格而被大家記住。」她還透露，凱莉每年聖誕節都會親手製作招牌杏仁新月餅乾，因此家人都暱稱她為「Cookie阿姨」。而凱莉生前總喜歡以匈牙利祝福語「Isten Veled」（願上帝與你同在）作為道別語，她也以同樣的話向姊姊送上最後告別。

凱莉寇蒂斯出身演藝世家，是已故好萊塢傳奇影星湯尼寇蒂斯(Tony Curtis)與珍妮李(Janet Leigh)的長女。她1956年出生於美國加州聖塔莫尼卡，2歲時便在父母主演的電影「The Vikings」中亮相，展開銀幕生涯。

演藝事業方面，她曾與妹妹共同演出電影「你整我，我整你」(Trading Places)，後來也在「辣媽辣妹」(Freaky Friday)、「慌失失聖誕」(Christmas with the Kranks)及「冤家囍相逢」（You Again）擔任妹妹的助理。她也活躍於電視圈，曾演出「The Sentinel」、「Star Trek: Deep Space Nine」、「The Equalizer」 等多部作品。

除了演員身分外，凱莉近年也投入紀錄片製作，先後執導「Marby Jets Are Go」與「Curling in Stanley」，記錄運動員追夢歷程。雖然未如妹妹般成為國際巨星，但她在影視圈默默耕耘數十年，留下不少作品與回憶。

好萊塢 金球獎 丹麥

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