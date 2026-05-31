回母校哈佛畢業典禮演說 柯南歐布萊恩開酸川普

喜劇演員兼電視節目主持人柯南歐布萊恩，應母校哈佛大學邀請，擔任畢業典禮演講嘉賓。(美聯社)

畢業於哈佛大學 的喜劇演員兼電視節目主持人柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)，28日應校方邀請擔任畢業典禮演講嘉賓，透過幽默和政治笑話帶來一席精采演說，尤其針對過去一年來哈佛與川普 政府對立情勢，重申同理心的重要性以及對謙遜的深刻反思，深獲各界肯定。

美聯社報導，歐布萊恩一開始就打趣指出，哈佛培養的「諾貝爾獎 和白領犯罪人數比全美任何一所大學都來得多」，並強調「無論你們選擇行善或作惡，都要知道自己屬於最頂尖的一群人」。

隨後歐布萊恩半開玩笑表示，現場可能有「司法部間諜」，但同時不忘為國際學生發聲，因為自川普2.0上任以來，試圖阻止這所常春藤名校招收國際學生，並為美國社會同理心日益淪喪，直接點名批判：「目前我們在華府的領導高層認為同理心是一種缺點。」

由於川普政府指控哈佛未能妥善處理校內反猶太主義爭議，除了凍結聯邦補助款，並於今年3月提告，導致校方面臨司法與財務雙重壓力，也是哈佛近年來最艱難時期，不過歐布萊恩也藉此機會表示，由於不滿宿舍家具不舒適以及「不如意的大學生性生活」，也打算效仿川普控告哈佛，並笑稱理由「比美國總統提出的訴訟更有道理」。

身為哈佛1985年班畢業生的歐布萊恩也勉勵畢業生不要讓哈佛文憑成為定義人生的標籤：「我對你們的祝福或許不是讓哈佛成為別人對你的最終印象，而是要讓哈佛成為別人對你所知一切當中最不重要的一件事。」