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珍妮佛羅培茲爆新戀情 假戲真愛小11歲男星 曖昧互動全被拍

記者陳穎／即時報導
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珍妮佛羅培茲(左)與小11歲英國男星布雷特戈德斯坦爆假戲真愛。（美聯社）
珍妮佛羅培茲(左)與小11歲英國男星布雷特戈德斯坦爆假戲真愛。（美聯社）

好萊塢天后珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)與英國男星布雷特戈德斯坦(Brett Goldstein)近日同台亮相，意外掀起戀愛傳聞。兩人為宣傳即將於下月上線的Netflix新片「Office Romance」出席洛杉磯首映會，在紅毯上的親密互動引發網友熱議，不少粉絲直呼：「他們看起來太配了！」

現年56歲的珍妮佛羅培茲當天身穿黑藍色公主風禮服亮相，透視蛛網設計襯托出優雅氣質，大秀火辣身材。她以俐落直髮搭配精緻妝容現身，成為全場焦點。45歲的布雷特高斯坦則以米白色西裝外套搭配白襯衫與黑色長褲登場，展現成熟紳士魅力。

兩人在紅毯上互動自然，布雷特不僅輕摟珍妮佛腰際，合照時兩人更不時對視燦笑。之後與導演一同拍照時，珍妮佛也主動挽著布雷特的手臂，甜蜜互動全被鏡頭捕捉。

照片曝光後，大批粉絲湧入社群留言。有網友表示：「看到他們站在一起，真的很難不支持這對CP。」也有人直接向珍妮佛喊話：「妳至少應該和他約會看看，他就是適合妳的人。」還有人注意到布雷特始終貼心扶著珍妮佛，笑稱：「他現在根本活在最美好的人生裡。」

「Office Romance」劇情正是描述一段辦公室地下戀情。珍妮佛飾演的Jackie Cruz與布雷特飾演的Daniel Blanchflower在職場中墜入愛河，卻因感情影響工作判斷而陷入一連串麻煩。戲裡戲外的曖昧氛圍，也讓外界更加好奇兩人是否假戲真做。

珍妮佛羅培茲於2024年4月申請與前夫班艾佛列克(Ben Affleck)離婚，並於2025年1月正式完成離婚程序。兩人早在2002年交往並訂婚，後來於2004年分手。相隔近20年後，雙方於2021年再續前緣，並在2022年於拉斯維加斯完婚，一度成為好萊塢最受矚目的復合佳話。然而這段婚姻最終未能長久維持，不到兩年便宣告再度分開。班艾佛列克事後受訪時強調，兩人分手「沒有醜聞、沒有八卦，也沒有任何戲劇化內幕」。

至於珍妮佛與布雷特是否真的擦出愛火，目前雙方都未對外回應。不過從紅毯上的互動來看，已足以讓粉絲對這對銀幕情侶產生無限遐想。

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