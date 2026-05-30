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台灣火舞殺進「英國達人秀」決賽 難度最高演出全場集氣 結果出爐

記者陳穎／即時報導
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台灣火舞藝術家楊立微，讓世界看到台灣。（取材自comingtrue_firegr...
台灣火舞藝術家楊立微，讓世界看到台灣。（取材自comingtrue_firegroup IG）

台灣火舞藝術家楊立微近期登上英國人氣選秀節目「英國達人秀」(Britain's Got Talent)，憑藉震撼人心的火舞演出驚豔全場，不僅獲得評審一致肯定，更拿下象徵直通決賽資格的「金鈕扣」(Golden Buzzer)，成為首位闖進該節目年度總決賽的台灣參賽者。決賽登場前夕，她卻突然發布影片向外界求援，希望旅居英國的台灣人能幫忙投下關鍵一票。

▲ 影片來源：YouTube＠Britain's Got Talent（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

楊立微透露，原本一直以為冠軍將由評審決定，直到抵達決賽彩排現場後，才得知最終結果完全取決於英國觀眾的即時投票。由於投票必須透過英國當地手機門號發送簡訊完成，讓主要支持者都在台灣的她相當焦急。

她在影片中坦言：「我的粉絲大多都在台灣，不知道在英國的台灣人會不會看到我們的表演。」因此特別拍片拜託大家協助轉發消息，邀請在英國的親友、留學生及僑胞一起收看節目，並在投票通道開放後給予支持。

據了解，楊立微將與丈夫「火雞」代表「即將成真火舞團」登上總決賽舞台，帶來全新創作演出。舞團也透露，這次挑戰的內容是團隊至今難度最高的作品之一，希望以前所未見的火舞呈現方式，讓國際觀眾看見來自台灣的表演藝術能量。

「即將成真火舞團」表示，為了這場總決賽，團隊過去一個月幾乎日夜趕工排練與製作道具，只希望在世界級舞台上展現最佳狀態。雖然比賽結果揭曉，並未拿到名次，但在台灣等你回家但在團員心中，楊立微早已是最耀眼的冠軍。

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