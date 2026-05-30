奧莉維亞拒談和泰勒絲失和傳聞：試著抽離以免發瘋

奧莉維亞(見圖)與歌壇天后泰勒絲傳出失和傳聞已久。（路透資料照片）

女歌手奧莉維亞(Olivia Rodrigo)與歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)失和傳聞已久，奧莉維亞最近受訪時，針對傳聞保持低調，不願多談。

根據今日美國報(USA Today)報導，23歲的奧莉維亞接受「紐約時報 」播客節目「Popcast」訪問，針對自己和泰勒絲失和傳聞直言：「其實我不會過度解讀這些事，我覺得這是身處這個圈子的一部分，也是司空見慣的事。」

儘管奧莉維亞拒絕說明自己與泰勒絲的關係，但仍強調：「如果我對每個網路流傳的偵探式傳聞、對我的人生或任何人際關係的內容，無論其對錯都認真看待的話，我大概會瘋掉。」

2021年奧莉維亞憑藉首張專輯「SOUR」走紅歌壇並摘下三座葛萊美獎，並透露泰勒絲是音樂創作重要靈感，隨後發行單曲「Drivers License」，也獲得泰勒絲的支持。

不料2021年7月奧莉維亞證實受到泰勒絲單曲「Cruel Summer」橋段吟唱式和聲啟發，將泰勒絲與其他兩位音樂人共列「Deja Vu」創作者名單，兩人不和傳聞甚囂塵上；2023年奧莉維亞推出第二張專輯「Guts」，許多歌迷質疑主打歌曲「吸血鬼」(Vampire)描述一位渴望名氣、卻傷害奧莉維亞情感的對象暗指泰勒絲。

然而2024年葛萊美獎頒獎典禮，奧莉維亞獲邀演唱「吸血鬼」，台下的泰勒絲不但開心合唱，最後起立鼓掌致意，似乎不受失和傳聞影響。

奧莉維亞早在推出單曲「Drivers License」暴紅後，也因為與女歌手莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)、迪士尼頻道演員約書亞巴賽特(Joshua Bassett)傳出三角戀而登上八卦新聞版面，也引發兩位女主角失和傳聞，奧莉維亞對於這起風波坦言：「對於捲入其中的人來說，真是一段非常瘋狂的經歷，我只能學著抽離，我希望如今的自己比較可以做得到，我覺得必須這麼做，就是和那些其實不了解我人生細節的人士保持距離，不然真的會讓人發瘋。」