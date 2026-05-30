「太空超人」尼可拉斯葛拉辛 自曝昔日曾為星夢睡沙發

尼可拉斯葛拉辛在「太空超人」中飾演主角「亞當」。（圖／索尼提供）

電影「太空超人」（Masters of the Universe）日前於洛杉磯 首映，並舉辦國際記者會，導演崔維斯奈特（Travis Knight）率主角群尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）、卡蜜拉曼德斯（Camila Mendes）、艾莉森布里Alison Brie）、伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）等人一同出席。男主角尼可拉斯葛拉辛更透露，過去剛來到洛杉磯時，曾借住在朋友家，如今成為「太空超人」，讓他仍覺得如夢似幻。

來自英格蘭的尼可拉斯葛拉辛表示，當時首度踏上洛杉磯追夢，長時間睡在朋友家的沙發上，每天經過戲院總會想像：「有一天我的電影能在這裡上映就好。」如今終美夢成真，他坦言「太空超人」的主角亞當，同樣也是長期被否定的存在，且一直在尋找自我價值。

此次尼可拉斯葛拉辛為角色瘋狂增肌，甚至得一人分飾兩個角色，他表示：「當變身為太空超人時，必須展現出一種超乎常人的氣勢。他的變身咒語蘊含著強大的力量，也讓我意識到，說出這句咒語的權利是必須努力爭取來的。」他還刻意減少練習該句台詞，以便在開拍時呈現出最原始、爆發力十足的真實表演。

「太空超人」片中使用大量實體搭建的佈景，而非過度依賴CGI特效，就連片中反派「骷顱王」的服裝也是實體製作，這對演員的發揮有極大的幫助。導演崔維斯奈特透露，片中戰鬥場景也是真實的肉搏，而非純靠電腦特效，「片中山羊人的特效化妝每天需要耗時8個小時」。

而電影從最初的構想到最終剪輯，整整耗時了18年，導演崔維斯奈特表示：「這是我童年生活中極為重要的一部分，其實我小時候就拍過『太空超人』的家庭電影，而在40年後的今天，我竟然能執導童年最愛的作品。」