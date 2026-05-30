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88歲達斯汀霍夫曼近況曝光 驚喜重現「盜音天才」橋段

記者廖福生／綜合報導
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奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼出席首映。（圖／CATCHPLAY提供）
奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼出席首映。（圖／CATCHPLAY提供）

電影「盜音天才」（Tuner）日前於北美舉辦首映會，首映會現場星光熠熠，88歲奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）與男主角李奧伍道爾（Leo Woodall）更驚喜重現電影橋段，搭乘片中調音師專業維修小貨車帥氣登場，瞬間引爆全場尖叫與鎂光燈搶拍。

達斯汀霍夫曼在首映訪談中更大讚李奧伍道爾：「他有種很罕見的魅力與細膩度，我相信他會成為下一位國際巨星。」李奧伍道爾則分享，自己第一次看完劇本就徹底著迷，「這不只是犯罪電影，更是一場關於聲音與孤獨的心理旅程。」導演丹尼爾羅赫（Daniel Roher）也透露，自己一直都想打造一部「真正用聲音說故事」的電影，希望觀眾能完全沉浸在主角異常敏銳的聽覺世界之中。

「盜音天才」劇情描述資深鋼琴調音師哈利（達斯汀霍夫曼飾）有位天賦異稟的調音師徒弟尼基（李奧伍道爾飾），兩人在長年的相處建立起超越師徒關係的信任與羈絆。有天，尼基意外發現自己對聲音的敏感竟能破解保險箱的密碼。憑藉這項才能，他誤入犯罪組織，破解富豪保險箱，竊取價值不菲的奢華財物。

同時，他邂逅才華洋溢的露西（哈瓦娜羅斯劉飾），愛情的悸動讓他重新審視內心與道德的界線。面對犯罪世界的誘惑、情感的牽引，以及與哈利如父子般深厚的情感連結，尼基被迫在慾望與良知之間做出選擇，並逐漸意識到自己必須找回那份最初讓他愛上音樂與愛情的純粹初心。

哈利 奧斯卡

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