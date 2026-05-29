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觀影說劇╱「殘殺路人甲」驚悚生死戰 虐殺追逐難喘息

記者陳穎／綜合報導
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「殘殺路人甲」大玩心理驚悚之外也有許多血腥場面。（圖／壹壹喜喜提供）
「殘殺路人甲」大玩心理驚悚之外也有許多血腥場面。（圖／壹壹喜喜提供）

動作名導雷尼哈林（Renny Harlin）執導的系列三部曲第二章「殘殺路人甲」（The Strangers: Chapter 2），主打「全片無尿點」的高壓沉浸式虐殺體驗，帶領觀眾進入一場幾乎無法喘息的生存追逐戰。不僅有步步進逼的追殺場面，更透過壓迫感十足的心理氛圍，讓恐懼感直逼觀眾神經。而女主角全程親自上陣完成大量驚險戲碼，也讓導演大為佩服。

作為三部曲中的第二部作品，「殘殺路人甲」不僅延續前作的懸疑氣氛，劇情發展更是高潮迭起，片尾還留下關鍵伏筆，讓觀眾更加期待將於7月3日上映的最終章「絕殺路人甲」，一窺整個故事的驚天結局。

曾執導「水深火熱」（Deep Blue Sea）、「捍衛戰警2」（Speed 2: Cruise Control）等經典作品的雷尼哈林，這次透過「嗜殺路人甲」、「殘殺路人甲」與「絕殺路人甲」三部曲，挑戰全新懸疑驚悚風格。他表示，自己最想呈現的是一種來自「未知」的恐懼感，「這不只是單純的追殺，而是一場高手過招、兩敗俱傷的『貓捉貓』生死對決。」

在「嗜殺路人甲」與「殘殺路人甲」中擔綱核心角色的，則是影集「河谷鎮」新生代女星曼德萊納佩奇（Madelaine Petsch）。她在片中飾演一路被追殺的女主角瑪雅，不僅得面對殘酷殺手的步步逼近，還有一段在森林中遭神秘恐怖生物追逐的戲碼，逼迫角色徹底激發生存本能。

曼德萊納佩奇在片中幾乎全程奔跑、搏鬥與尖叫，許多戲份更是在狹窄空間中完成拍攝，對她的體力與空間感知能力都是極大考驗。加上電影大量採用實景拍攝，也讓觀眾更能沉浸於女主角被瘋狂追殺的驚險氛圍當中。

除了擔任主演之外，曼德萊納佩奇這次也身兼監製，希望替角色創造更多層次與可能性，呈現一名原本平凡的女性，如何一步步被逼成「生存專家」的過程。她的拚命演出與敬業態度，也被視為當今好萊塢最具潛力的新生代女星之一。

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