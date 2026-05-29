我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

名導卡爾林區坑網飛恐關10年 基努李維呼籲「從輕發落」

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
基努李維一直是演藝圈的大好人。（路透資料照片）
基努李維一直是演藝圈的大好人。（路透資料照片）

「浪人47」(47 Ronin)名導卡爾林區（Carl Rinsch），因收取網飛（Netflix）給的1100萬美元製作費，卻從未完成該作品而背叛詐欺罪名成立，可能面臨超過10年的有期徒刑；基努李維(Keanu Reeves)出面呼籲，希望對這位老朋友兼同事，從輕發落。

現年48歲的卡爾林區，在2025年12月被控犯下洗錢、非法交易和電信欺詐罪等罪行。

檢方在2025年12月聲稱，這家串流媒體巨頭最初向卡爾林區支付了約4400萬美元，來製作一部名為「White Horse」的科幻劇；之後，卡爾林區表示需要更多資金來完成該劇，Netflix於是又給了他1100萬美元。

但卡爾林區並未完成該作品，反將這筆錢進行了一系列失敗的投資，隨後將錢投入加密貨幣市場，並把賺取的利潤存入了私人帳戶中；接著又購買了五輛勞斯萊斯、一輛法拉利，價值65.2萬美元的手表和服裝以及378.7萬元的家具和骨董。

卡爾林區在2011年執導由基努李維演出的「浪人47」，兩人自此一直保持聯繫；這位因晚出「駭客任務」(Matrix)與「捍衛任務」(John Wick)而走紅的男星在26日，向紐約南區聯邦地區法院法官拉科夫(Jed S. Rakoff)提交了一封信。

基努李維在信中寫道，他與卡爾林區成為了朋友，甚至參加了卡爾林區2014年在烏拉圭舉行的婚禮；卡爾林區在與他的多次會面中，曾向他展示過一個名為「White Horse」的籌備項目；基努李維稱該項目是「一部傑出而富有遠見的藝術作品，儘管尚未完成」，並懇求法官對卡爾林區從輕發落。

「在我看來，卡爾通過誇大談判的規模、範圍和格局，導致自己與談判對手之間產生矛盾，從而適得其反。我並非意在淡化他已被認定的罪行，而只是想藉此或許能解釋他這樣做的原因，」基努李維寫到。

卡爾林區量刑聽證會29日舉行，他恐面臨最高121個月的有期徒刑。

基努李維 Netflix

上一則

肖戰、張凌赫？Jennie被指祕戀「陸娛頂流」網曝關鍵疑點

下一則

王一博跨界大成功 入選富比世亞洲U30精英榜

延伸閱讀

名導演坑Netflix千萬元恐關10年 基努李維逆風力挺求法官從輕發落

名導演坑Netflix千萬元恐關10年 基努李維逆風力挺求法官從輕發落
21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光
老婦墜入愛河慘失150萬 南加男轉身買超跑、養別的女人

老婦墜入愛河慘失150萬 南加男轉身買超跑、養別的女人
躲狗？卡油門？長島華人美甲店4死9傷 車禍原因檢辯交鋒

躲狗？卡油門？長島華人美甲店4死9傷 車禍原因檢辯交鋒

熱門新聞

「藏海傳」男主角肖戰眼神全是戲。(圖／中視提供)

肖戰、孫儷入圍白玉蘭獎 胡歌「客串」意外擠進影帝名單

2026-05-26 00:38
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41
狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
經典日劇「長假」至今仍被粉絲津津樂道。(取材自豆瓣電影)

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

2026-05-26 02:19
呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（取材自小紅書）

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

2026-05-27 08:00

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮