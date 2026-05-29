名導卡爾林區坑網飛恐關10年 基努李維呼籲「從輕發落」

基努李維一直是演藝圈的大好人。（路透資料照片）

「浪人47」(47 Ronin)名導卡爾林區（Carl Rinsch），因收取網飛（Netflix ）給的1100萬美元製作費，卻從未完成該作品而背叛詐欺罪名成立，可能面臨超過10年的有期徒刑；基努李維 (Keanu Reeves)出面呼籲，希望對這位老朋友兼同事，從輕發落。

現年48歲的卡爾林區，在2025年12月被控犯下洗錢、非法交易和電信欺詐罪等罪行。

檢方在2025年12月聲稱，這家串流媒體巨頭最初向卡爾林區支付了約4400萬美元，來製作一部名為「White Horse」的科幻劇；之後，卡爾林區表示需要更多資金來完成該劇，Netflix於是又給了他1100萬美元。

但卡爾林區並未完成該作品，反將這筆錢進行了一系列失敗的投資，隨後將錢投入加密貨幣市場，並把賺取的利潤存入了私人帳戶中；接著又購買了五輛勞斯萊斯、一輛法拉利，價值65.2萬美元的手表和服裝以及378.7萬元的家具和骨董。

卡爾林區在2011年執導由基努李維演出的「浪人47」，兩人自此一直保持聯繫；這位因晚出「駭客任務」(Matrix)與「捍衛任務」(John Wick)而走紅的男星在26日，向紐約南區聯邦地區法院法官拉科夫(Jed S. Rakoff)提交了一封信。

基努李維在信中寫道，他與卡爾林區成為了朋友，甚至參加了卡爾林區2014年在烏拉圭舉行的婚禮；卡爾林區在與他的多次會面中，曾向他展示過一個名為「White Horse」的籌備項目；基努李維稱該項目是「一部傑出而富有遠見的藝術作品，儘管尚未完成」，並懇求法官對卡爾林區從輕發落。

「在我看來，卡爾通過誇大談判的規模、範圍和格局，導致自己與談判對手之間產生矛盾，從而適得其反。我並非意在淡化他已被認定的罪行，而只是想藉此或許能解釋他這樣做的原因，」基努李維寫到。

卡爾林區量刑聽證會29日舉行，他恐面臨最高121個月的有期徒刑。