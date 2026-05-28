名導演坑Netflix千萬元恐關10年 基努李維逆風力挺求法官從輕發落

基努李維一直是演藝圈的大好人。（美聯社）

好萊塢 男星基努李維 （Keanu Reeves）近日罕見出面替電影「浪人47」（47 Ronin）導演卡爾林區（Carl Rinsch）求情。卡爾林區因涉嫌詐騙Netflix 高達1100萬美元資金，並涉及洗錢與非法交易，去年12月已遭聯邦法院定罪，如今面臨多年刑期。基努李維則親自寫信給法官，希望法院在量刑時能展現「寬容與憐憫」。

根據外媒報導，基努李維在寫給法官傑德拉科夫（Jed Rakoff）的信中，形容卡爾林區是一位「非凡的藝術家」，並坦言自己雖不是心理醫師或治療師，但作為長年合作的創作者，希望能從藝術同行角度，提供對方行為背後動機的理解。

卡爾林區曾執導基努李維主演的「浪人47」，之後兩人又合作科幻影集「White Horse」，基努李維當時還擔任該計畫的導師與初期投資人。不過檢方指出，Netflix原本提供給「White Horse」的製作資金，卻遭卡爾林區挪用，拿去購買豪華名車、高級床墊，甚至投入加密貨幣投資。

卡爾林區因涉嫌詐騙Netflix高達1100萬美元資金，並涉及洗錢與非法交易，去年12月已遭聯邦法院定罪。（美聯社）

基努李維在信中寫道：「在我看來，卡爾有時會透過不斷擴大原本談妥計畫的規模與野心，進而導致自我毀滅，讓自己與合作夥伴產生衝突。」他也強調，這番話並非替對方脫罪或淡化罪行，而是希望提供一點背景與理解。

卡爾林區預計將於6月29日接受量刑，檢方則會在6月16日前提出具體求刑建議。根據辯方估算，依照美國聯邦量刑標準，他可能面臨8至10年有期徒刑。不過辯方主張，卡爾林區是初犯，且事件幾乎已摧毀其導演生涯，希望法官能從輕量刑。

此外，法院預料將命令卡爾林區返還Netflix共1100萬美元損失；Netflix另要求追加440萬美元律師費，理由是公司在仲裁案件及協助聯邦檢方調查期間，產生大量法律支出。不過辯方則認為這筆費用過高，並指出卡爾林區已被認定為無力負擔訴訟費用的「貧困被告」，審判期間也是由法院指派律師協助辯護。

除了基努李維之外，辯方此次也提交包括卡爾林區母親、兄弟以及多位童年好友的求情信，希望法官在判刑時能考量其人格與過往背景。