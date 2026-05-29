凱莉米洛紀錄片罕談35年前戀情 坦言白月光是已故的他

凱莉米洛在紀錄片中，談及與已故INXS主唱麥可赫金斯的戀情。（路透資料照片）

流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）近日在紀錄片中，透露自己曾2度罹癌，並談及與已故INXS主唱麥可赫金斯（Michael Hutchence）的戀情。她坦言，這段刻骨銘心的感情至今仍深深影響著她，甚至直言：「我後來一直在尋找像那樣的愛情，但始終沒有再遇到。」

現年57歲的凱莉，在紀錄片中數度情緒潰堤，回憶起與麥可赫金斯交往近3年的歲月。她表示，外界或許以為她人生中最重要的感情，是與男星傑森唐納文（Jason Donovan）、法國男星奧利維耶馬丁內茲（Olivier Martinez），或曾論及婚嫁的英國男星喬書亞薩斯（Joshua Sasse）的戀情，但真正讓她難以忘懷的，其實是麥可赫金斯。

凱莉回憶，麥可赫金斯帶她見識了截然不同的人生，「性、愛、食物、藥物、音樂、旅行、書籍，他對所有事情都充滿好奇，而身為他的伴侶，我也跟著經歷了許多。」

然而，這段戀情最終於1991年畫下句點。凱莉坦言，那是她人生第一次真正經歷心碎，「我徹底崩潰了」。她也理解，身為搖滾明星的麥可赫金斯，需要不斷追逐自己的世界與自由。由於INXS長期巡演，兩人聚少離多，感情也愈來愈難維繫。儘管如此，凱莉仍認為兩人當時非常契合，「我們在一起真的很好。雖然人生沒有如果，但那段時光真的非常美好」。

麥可赫金斯於1997年在雪梨一家飯店走上絕路，享年37歲。事隔超過30年，凱莉仍表示：「我總覺得他一直都在我身邊。」她回憶當年接到死訊時的震撼，「我只記得有人打電話來，告訴我『他走了』。」之後她立刻飛回雪梨參加葬禮，那也是她人生第一次參加告別式，至今仍難忘當時情景。