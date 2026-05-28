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「艾蜜莉在巴黎」男星漸凍症69歲病逝 留下逾百部作品

記者陳穎／綜合報導
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皮耶德尼(左)在「艾蜜莉在巴黎」中飾演精品集團JVMA的總裁。（圖／Netfli...
皮耶德尼(左)在「艾蜜莉在巴黎」中飾演精品集團JVMA的總裁。（圖／Netflix提供）

曾在Netflix人氣影集「艾蜜莉在巴黎」中飾演精品集團JVMA總裁的法國男星皮耶德尼（Pierre Deny），傳出近日因漸凍症相關併發症病逝，享壽69歲，消息震驚法國影劇圈。他的女兒也已證實噩耗。

皮耶德尼女兒透過聲明悲痛表示：「我們懷著無比沉痛與不捨的心情，宣布皮耶德尼離世。他在罹患突發且嚴重的漸凍症後，於25日安詳辭世。」消息曝光後，許多影迷與演藝圈人士紛紛湧入社群悼念。

法國女星希薇薇丹（Sylvie Vartan）也在IG發文追悼，感性寫下：「我們曾在舞台上共度非常美好的時光。他是一位慷慨的演員，也是個敏感、幽默的人。在這個痛苦時刻，我的心與他的家人及親友同在。」

皮耶德尼自1980年代展開演藝生涯，累積超過百部影視作品，堪稱法國資深實力派演員。他最廣為人知的代表作，包括法國長壽肥皂劇「生活如此甜蜜」（Plus belle la vie）與「明天屬於我們」（Demain nous appartient）。

近年他也因出演Netflix熱門影集「艾蜜莉在巴黎」再度受到國際觀眾關注，在第3季與第4季中飾演精品集團JVMA執行長Louis de Léon，以沉穩霸氣形象留下深刻印象。

併發症 Netflix

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