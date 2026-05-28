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動畫「神奇數位馬戲團」角色掀共鳴 全球暴紅10億點閱

記者廖福生／綜合報導
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動畫「神奇數位馬戲團」故事設定，與真實社會的社畜不謀而合。（圖／詠利揚公司提供）
動畫「神奇數位馬戲團」故事設定，與真實社會的社畜不謀而合。（圖／詠利揚公司提供）

由澳洲獨立工作室Glitch Productions製作的網路動畫「神奇數位馬戲團」（The Amazing Digital Circus），憑著獨特的世界觀與超乎想像的人物設定，竟能在首播短短兩個月內狂飆2億次觀看，最終突破10億點閱，成為YouTube史上觀看次數最多的動畫試播集。

這部被全球粉絲封為現象級神作的「神奇數位馬戲團」，不僅被翻譯成超過15種語言，並在世界各地都有死忠粉，二創不斷，而台灣也在粉絲的用力敲碗下，發起一人一信寫給全台灣影城的老闆跟小編們，感動台灣影城老闆們全力支持，確定將提前於6月4日台北晚間11點提前開映。

「神奇數位馬戲團」的故事背景是一群戴上神祕VR裝置的倒楣人類，意識受困於一個充滿復古風格的虛擬馬戲團中，他們失去了現實記憶，並在瘋狂AI主辦人凱恩的逼迫下，重複著毫無意義的荒謬冒險。

大銀幕劇場版「神奇數位馬戲團：最終章」中，故事的要角凱恩突然消失，馬戲團頓時陷入黑暗，角色們只剩下過去的錯誤與創傷相伴。隨著令人窒息的永恆逐漸逼近，他們將發現數字馬戲團的真相與過往的歷史。這個一直被歡樂表象掩蓋的世界，終於要揭開它最深的祕密。

動畫的背景設定，是一個極度幽閉恐懼的世界，當角色理智徹底斷線、陷入絕望時，身體就會崩潰扭曲成失去理智的黑色怪獸，並被AI丟進地下室。這種被數位螢幕綁架、理智斷線、靈魂死亡的設定，引發全球無數成年人的強烈共鳴，直呼根本是自己每天上班、痛恨上班、被上班折磨又無法逃脫的完美隱喻，那些虛擬角色們，簡直就是社畜們的化身。

為了回應台灣影迷的熱情，片商這次誠意開到最滿，特別準備了台灣專場限定特典「獨家專利工藝鏡面雷射原文海報」以及「A5造型貼紙」，給參與6月4日台北晚間11點頭香場的觀眾們。這次的特典是獨步全球，只有在台灣才能獲得。

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