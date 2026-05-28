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馬修派瑞K他命致死 同住助理「行為魯莽」判3年5個月

編譯彭馨儀／綜合報導
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馬修派瑞兩年半前用藥過量死亡，同住助理因魯莽行為，被判處三年五個月監禁、兩年緩刑...
馬修派瑞兩年半前用藥過量死亡，同住助理因魯莽行為，被判處三年五個月監禁、兩年緩刑及1萬元罰款。(美聯社)

男星馬修派瑞（Matthew Perry）2023年10月28日被發現陳屍於洛杉磯家中熱水池，享年54歲。馬修派瑞因注射致命劑量的K他命(ketamine，又名氯胺酮)不幸離世，調查歷時兩年半最終裁決。洛杉磯聯邦法院法官加內特(Sherilyn Peace Garnett)27日宣判，馬修派瑞的同住助理岩政(Kenneth Iwamasa)因魯莽行為，被判處三年五個月監禁、兩年緩刑及1萬元罰款。

美聯社報導，60歲的岩政自2022年起受雇於馬修派瑞，年薪15萬元，身兼助理與毒品傳遞，甚至充當密醫為其注射。馬修派瑞的家屬表示，他們曾將岩政視為家人並無條件信任。遺產執行人弗格森(Lisa Ferguson)更是憤怒，指控岩政刻意趕走戒毒夥伴與醫護人員以鞏固權力，利用毒癮謀利，「你才是害死他的怪物」。

岩政的律師辯稱其只是奉命行事、無法違抗上司。但法官當場嚴厲打斷，斥責岩政是「不願意，而非不能」拒絕。

法官說，「沒有確鑿證據表明你懷有惡意，否則可能會面臨更長的刑期。」

在馬修派瑞生前，岩政一直陪伴，他是最後一個見到馬修派瑞的人，也是他發現馬修派瑞死在按摩浴缸裡。

宣判前，岩政身穿炭灰色西裝，長長的白髮向後梳起，站在法庭上，對著麥克風說話時，他直視著馬修派瑞的家人與朋友。

「我感到無比抱歉，我向你們致以最深切的慰問，」他說，「我為自己犯下的這些違法行為感到無比愧疚，我會永遠為此後悔。我會把這份愧疚帶進墳墓。」

起初，岩政向警方隱瞞馬修派瑞服用的藥物清單中含有氯胺酮，並且對注射一事隻字未提。但在2024年1月調查人員執行搜索令後，他開始坦白。

馬修派瑞憑藉國家廣播公司(NBC)情境喜劇「六人行」(Friends)飾演「錢德勒」(Chandler Bing)，在1994年至2004年播出，成為當時最耀眼的明星之一。

馬修派瑞 洛杉磯

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