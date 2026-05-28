泰勒絲婚後會「冠夫姓」嗎？男友1個小動作 讓粉絲狂喜

泰勒絲與NFL球星崔維斯凱爾斯預定在今夏完婚。（美聯社）

美國流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)與NFL 球星凱爾西(Travis Kelce)的婚事再度成為外界焦點。凱爾西日前在 Instagram上的一個小動作，被粉絲解讀為兩人婚後可能將共同使用「Swift-Kelce」複姓，引發熱烈討論。

Page Six報導，36歲的凱爾西日前按讚了一段由播客節目《Bussin With the Boys》發布的影片。節目主持人Will Compton與 Taylor Lewan在節目中討論，泰勒絲婚後是否會改姓。

節目來賓指出，泰勒絲的全球知名度遠高於凱爾西，因此或許應該由凱爾西改姓「Swift」。主持人隨後開玩笑表示，「Travis Swift」聽起來不錯，而「Taylor Kelce」也很順口，但最後認為兩人若採用複姓「Swift-Kelce」會是最佳選擇。

主持人還興奮地說：「不，你們一定得叫Swift-Kelce——Travis Swift-Kelce！」

凱爾西對該影片按讚後，立刻讓粉絲瘋狂留言。有粉絲寫道：「凱爾西按讚這影片真的太好笑了，這也是他為什麼這麼適合泰勒絲。」另有人留言表示：「超愛凱爾西幫這影片按讚。」