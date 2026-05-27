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觀影說劇╱恐怖感不靠視覺 「後室」導演親揭恐怖情境

記者廖福生／綜合報導
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「後室」由「英國影帝」奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）領銜主演。...
「後室」由「英國影帝」奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）領銜主演。（圖／采昌提供）

改編自網路都市傳說的電影「後室」，本片由原始短片創作者凱恩帕森斯（Kane Parsons）執導，原汁原味呈現網路夢魘。製作面上，他認為「後室」的恐怖並非來自驚駭視覺，而是在於情境與無限延伸所帶來的不安，因此他跳脫恐怖片思維，深入創造心理恐懼與存在焦慮。

值得一提的是，凱恩帕森斯的後室短片在網路暴紅之後，「恐怖大師」溫子仁（James Wan）便早就主動向他接洽電影拍攝計畫，更在之後擔綱全片監製，他也同樣肯定後室建立出的心理恐懼，更在電影完成後大讚：「我愛這部電影，真的很棒，完全成功抓住短片所呈現的精神。」

導演凱恩帕森斯製作時，他認為「後室」的恐怖不能只停留在表面，也並非來自驚駭視覺，而是在於情境與無限延伸所帶來的不安：「恐怖感不是來自視覺本身，而是來自理解那個空間後，所產生的心理狀態。雖然畫面確實讓人感到不舒服，但真正讓人害怕的，其實是它背後的脈絡。」

此外，他認為刻意安排的驚嚇，反而難以嚇到觀眾，他也因此跳脫恐怖片思維，並分享：「『後室』的核心魅力，在於它會不斷勾起人類的好奇心，以及想知道更多真相的渴望，讓人忍不住試圖從看似毫無意義的混亂訊號當中，拼湊出某種答案，一步步墜入其中。」

電影「後室」劇情描述一個深夜，一間家具展示行內，電視忽然閃過詭異畫面。緊接著，地下室燈光開始閃爍，牆面無預警出現一扇詭異的門，門的背後，竟是一個從未存在過的空間。陰暗黃光壟罩、空氣潮濕封閉，錯綜複雜的格局不斷延伸。這裡沒有出口，也沒有盡頭，彷彿墜入一座無限擴張的異度迷宮。

「後室」還邀請坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）領銜主演。（...
「後室」還邀請坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）領銜主演。（圖／采昌提供）

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