AMA╱BTS拿3獎項 擠走泰勒絲、卡卡奪「年度藝人」

防彈少年團打敗泰勒絲等強敵，拿下AMA最大獎「年度藝人獎」。（路透）

2026年美國音樂獎（American Music Awards，簡稱AMA）在拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena舉行，世界頂流男團防彈少年團（BTS ）打敗泰勒絲 、女神卡卡 和火星人拿下最大獎「年度藝人獎」，更寫下他們自2018年受邀參加AMA以來，「14提名14中」的超猛紀錄。

BTS相隔5年再次獲得該獎，拿下生涯第二座「年度藝人獎」，不僅如此，他們更以新專輯「ARIRANG」主打歌「Swim」奪得「夏日歌曲獎（Song of the Summer）」。該曲曾登上Billboard Hot 100冠軍。BTS也在典禮開場帶來「Hooligan」演出，頒獎典禮結束後，官方另外公布BTS也獲得「最佳K-pop男藝人獎」，當晚總共斬獲3獎。

這也是BTS完成兵役後，暌違5年以完整陣容一同登上該舞台領獎，隊長RM表示：「所有成員結束兵役後，能獲得這麼珍貴的獎項，是非常光榮的事。也很感謝全世界投票支持我們的粉絲。」他坦言，在製作新專輯時其實承受了不小壓力，「我們一直很認真思考，什麼才是最像BTS的音樂」。

成員V則引用「Swim」歌詞表示：「想為所有在人生大海中不放棄、持續游泳前進的人加油。」並喊話：「不要停下來，繼續向前吧！」Jimin則向陪伴巡演的粉絲ARMY告白：「真的很感謝也很愛你們。」此外，BTS成員們也在典禮上擔任頒獎人，將「最佳R&B女藝人獎」頒給SZA。

BTS曾連續4年奪得「最受歡迎流行雙人／團體獎」，創下該獎項史上最多獲獎紀錄，他們接下來是否能在明年初舉行、由專業評審投票決定的葛萊美再下一城，也相當受到關注。

另外，超夯動畫電影「Kpop獵魔女團」中，虛擬女團HUNTR/X演唱的歌曲「Golden」，成功奪下「年度歌曲獎」，並同時拿下「最佳流行歌曲獎」與「最佳演唱表現獎」。至於泰勒絲雖然以8項提名成為本屆入圍最多藝人，同時也是AMA史上累積獲獎最多的歌手（共40座獎項），但今年最終意外全數槓龜、空手而歸。