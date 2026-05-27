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爵士樂薩克斯風巨擘桑尼羅林斯 95歲家中辭世

編譯尤寶琪／綜合報導
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爵士樂歷史上最具影響力的天才音樂家桑尼羅林斯去世，享年95歲。（美聯社）
爵士樂歷史上最具影響力的天才音樂家桑尼羅林斯去世，享年95歲。（美聯社）

爵士樂歷史上最具影響力的次中音薩克斯風巨擘、不拘一格的天才音樂家桑尼羅林斯(Sonny Rollins)去世，享年95歲；他大膽獨特的音色和不斷的實驗精神，使他50多年來一直站在爵士樂壇的最前線。

發言人欣特(Terri Hinte)告訴美聯社(The Associated Press)，羅林斯在紐約州伍德斯托克(Woodstock)的家中去世；發言人沒有透露具體的死因，但表示由於身體原因，羅林斯在過去幾年大部分時間都臥床不起。

從少年時期的天才少年到後來更為沉穩的獨奏以及對自由爵士的探索，羅林斯的即興演奏技巧一直備受推崇。他是「咆勃爵士樂」(Bebop)時代碩果僅存的幾位大師之一，與約翰柯川(John Coltrane)和查理帕克(Charlie Parker)等美國傳奇爵士薩克斯風手，並列為同時代最具影響力的薩克斯風演奏家。

搖滾樂迷們則是在英國傳奇搖滾樂團「滾石樂團」（The Rolling Stones)1981年的專輯「Tattoo You」中，得以一窺他的音樂才華。這張專輯收錄了羅林斯在看了主唱米克傑格(Mick Jagger)跳舞後，創造出的抒情曲「Waiting on a Friend」中令人回味的薩克斯風獨奏。

儘管羅林斯取得了持續成功，但他始終對自己的藝術不太滿意，時常長時間停止演奏，並不斷嘗試各種不同的新風格。他總是稱自己為「一個不斷進步的人」，並說自己不是那種會固守一種演奏方式的藝術家。

雖然羅林斯在咆勃早期的作品最受樂迷喜愛，但他從未回頭，甚至表示聆聽自己早期錄音中的瑕疵都讓他感到「痛苦不堪」。

他身後留下了許多未發行的錄音作品，並表示不打算留下如何處理這些作品的指示。

「我離開這個世界之後，就沒辦法對未來的事情發表意見了，所以我並不擔心，」他在2020年接受「紐約時報」(New York Times)採訪時說道。

紐約州 爵士樂

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