泰勒絲隨男友為NBA騎士隊加油 尼克隊球迷怒批「叛徒」

泰勒絲與凱爾西日前觀戰NBA東區冠軍賽第三戰，兩人為騎士隊加油。(歐新社)

美國流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)因在NBA 東區冠軍賽期間替騎士隊加油，引發紐約尼克隊 球迷強烈不滿，甚至被部分球迷怒批是「叛徒」。

紐約郵報報導，泰勒絲長年居住在曼哈頓，她日前與未婚夫、出身俄亥俄州的NFL球星凱爾西（Travis Kelce） 一同現身克里夫蘭主場觀看NBA季後賽。由於凱爾西是騎士隊忠實球迷，兩人在場邊替騎士加油的畫面，讓不少尼克球迷相當不是滋味。

尼克球迷亞歷克斯（Alex Jenis）直言：「她是叛徒，不能因為未婚夫支持騎士，你就突然變成騎士球迷，我無法接受。」另一名球迷西西莉亞（Cecilia Williams）則表示失望，「如果我未婚夫支持對手球隊，我還是會穿著尼克球衣坐在他旁邊。」也有球迷批評泰勒絲只是「跟風球迷」。

報導指出，36歲的泰勒絲過去曾多次穿著尼克隊球衣現身，因此被不少紐約球迷視為尼克支持者。不過，上周東區冠軍賽第三戰時，泰勒絲身邊的凱爾西被直擊多次帶動氣氛，甚至當場豪飲啤酒為騎士隊助威，讓許多尼克迷感到「背叛」。

這場比賽中，尼克以壓倒性表現擊敗騎士，取得系列賽3比0領先，並最終在第四戰完成橫掃，這也是尼克睽違27年來來首度闖進NBA總冠軍賽。

由於泰勒絲盛傳將在今夏於紐約舉辦婚禮，一些尼克球迷甚至半開玩笑表示，希望兩人乾脆到俄亥俄州結婚。另有球迷打趣表示，泰勒絲應該寫一首歌向紐約道歉，彌補她替騎士加油帶來的「傷害」。