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「變形金剛」西亞李畢福又出事 喝醉失控狂毆路人遭起訴

記者廖福生／即時報導
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「變形金剛」多次因西亞李畢福鬧上社會版面。（美聯社）
「變形金剛」多次因西亞李畢福鬧上社會版面。（美聯社）

曾憑電影「變形金剛」系列紅片全球的好萊塢男星西亞李畢福（Shia LaBeouf），近年來的演藝重心早已被一連串的「走鐘」脫序行為給掩蓋。去年才剛與分合多年的影星妻子米亞高斯（Mia Goth）宣告正式離婚的他，原想遠離喧囂、隻身搬國紐奧良「重新開始人生」，沒想到近日再度傳出脫序行為。

報導指出，西亞李畢福在今年2月的紐奧良狂歡節（Mardi Gras）期間，疑似飲酒過量、情緒徹底失控，在被店家強行驅逐出境後，他不僅沒有離去，反而涉嫌折返店外動手毆打現場民眾。

有目擊者指出，他當時在街頭瘋狂咆哮、粗口連發，甚至脫口吐出帶有「恐同」字眼的歧視性言論，引發現場極度混亂。另外，更有流出畫面顯示，西亞李畢福赤裸著上身、神情狼狽且意識不清地接受醫護人員急救。

不僅如此，西亞李畢福在獲釋後的舉動毫無反省之意，更大剌剌地拿著監獄釋放文件在波本街上繼續狂歡，甚至將文件咬在嘴裡挑釁拍照，並在社群平台上高調發文喊話：「Free me（放了我）」，種種荒誕行徑再度引爆輿論撻伐。

而檢方也正式對外證實，西亞李畢福因涉嫌在當地酒吧爆發嚴重的暴力衝突，已被一口氣起訴3項傷害罪，也讓他的療傷之旅不到一年便徹底破功。

好萊塢 歧視

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