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罹早發性白內障 安海瑟薇左眼曾失明達10年 依舊低調拍電影

編譯莊瑞萌／綜合報導
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安海瑟薇透露，自己左眼法定失明長達十年。(路透資料照片)
安海瑟薇透露，自己左眼法定失明長達十年。(路透資料照片)

好萊塢女星安海瑟薇(Anne Hathaway)近日透露，她因早發性白內障，左眼法定失明長達十年，卻從未公開抱怨，直到接受手術後，她才重見完整色彩。她感慨每天醒來能看見世界就是奇蹟，粉絲則盛讚她默默撐過十年不動聲色拍片，堪稱真正的傳奇。

每日郵報報導，安海瑟薇近日透露，她曾默默與一個令人擔憂的健康狀況共存長達十年之久。這位最近才回應過拉皮傳聞的女演員表示，由於早發性白內障，她在法律上被認定為失明的狀態持續十年。43歲的安海瑟薇4月在紐約時報的Podcast節目透露，「我的左眼視力受到極大影響，在法律上已經是失明狀態，後來我決定動手術。」她回憶道：「我一直沒有意識到情況有多糟，直到我終於能看見完整的色彩光譜為止。」

得知此事的粉絲紛紛在X平台上表達震驚，有人寫道，「安海瑟薇就這樣在一個只有8萬7000人訂閱的Podcast上輕描淡寫說她左眼失明了10年。小姐，妳是在哈囉嗎？」另一人指出，「她帶著這樣的狀態撐過10年拍攝期間，從未抱怨，也沒拿來宣傳。這才是真正的傳奇行為，」還有人呼應說，「我的天？這10年間她拍了那麼多電影，卻從未提起過這件事。」

海瑟薇強調，「我珍惜我的視力，因為我真的覺得，每天醒來能夠像現在這樣看見這個世界，就是一個奇蹟，」她是在宣傳最新電影「魅影巨星」(Mother Mary)的空檔，順道上Popcast受訪。

安海瑟薇今年預計總共有五部電影上映，在4月24日「魅影巨星」上映後，「穿著Prada的惡魔2」已於5月1日登場，並獲得巨大的票房成功，接下來她還會出演「奧德賽」、「橡樹街末日」(The End of Oak Street)與「不存在的罪人」等電影。安海瑟薇4月還被「時人」(PEOPLE)雜誌評選為「全球最美麗女人」。

好萊塢 紐約時報

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