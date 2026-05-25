小布片場亂喊卡？名導昆汀塔倫提諾飆罵：再犯你就完蛋

小布(右)曾經不小心踩到了「鬼才導演」昆汀塔倫提諾的雷區。（路透資料照片）

好萊塢 巨星布萊德彼特 （Brad Pitt）銀幕形象一向瀟灑不羈，但在講求紀律與原創性的「鬼才導演」昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）面前，即便是大牌影帝也得收起特權。近日在坎城影展 上，曾參與「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）演出的資深男星布魯斯鄧恩（Bruce Dern），便爆料了一段小布在片場因「越權」，險些與昆汀鬧翻的火爆祕辛。

據報導指出，布魯斯鄧恩回憶當時他正與布萊德彼特拍攝一場對手戲，劇情安排小布必須負責喚醒躺在床上的鄧恩，當鄧恩醒來後，因角色設定而顯得有些神智不清，隨口說出了一句神來之筆的即興台詞，「我現在有點搞不清楚狀況」。沒想到，站在一旁的小布認為這段對話脫離了原本的劇本框架，竟自行轉身朝著攝影機大喊「卡」，試圖中斷拍攝。

此等「越權」舉動瞬間踩到了昆汀的雷區，現場氣氛降至冰點。昆汀隨即用極其嚴厲的語氣質問小布，「你剛才做了什麼？」儘管小布試圖解釋是因為鄧恩說了劇本上沒有的話，但昆汀完全不買帳，當眾怒斥道，「你這輩子永遠不要再自作主張對我的攝影機喊卡，要是你敢再犯一次，你人在這行就完蛋了。那是我的領域，永遠不要試圖去中斷其他演員的表演」。

這場事件，讓當時在場人員捏了一把冷汗，但也足見昆汀對演員即興火花的重視，以及不容挑戰的片場權威。不過，這次的激烈交鋒，並未影響兩人的合作情誼。據悉，該片的衍生續集電影「克里夫‧布茲的歷險記」（The Adventures of Cliff Booth）已敲定繼續由布萊德彼特擔綱主角，該片預計將於今年感恩節在北美上映，兩位影壇巨頭再度攜手，屆時勢必再掀話題。