我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

小布片場亂喊卡？名導昆汀塔倫提諾飆罵：再犯你就完蛋

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小布(右)曾經不小心踩到了「鬼才導演」昆汀塔倫提諾的雷區。（路透資料照片）
小布(右)曾經不小心踩到了「鬼才導演」昆汀塔倫提諾的雷區。（路透資料照片）

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）銀幕形象一向瀟灑不羈，但在講求紀律與原創性的「鬼才導演」昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）面前，即便是大牌影帝也得收起特權。近日在坎城影展上，曾參與「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）演出的資深男星布魯斯鄧恩（Bruce Dern），便爆料了一段小布在片場因「越權」，險些與昆汀鬧翻的火爆祕辛。

據報導指出，布魯斯鄧恩回憶當時他正與布萊德彼特拍攝一場對手戲，劇情安排小布必須負責喚醒躺在床上的鄧恩，當鄧恩醒來後，因角色設定而顯得有些神智不清，隨口說出了一句神來之筆的即興台詞，「我現在有點搞不清楚狀況」。沒想到，站在一旁的小布認為這段對話脫離了原本的劇本框架，竟自行轉身朝著攝影機大喊「卡」，試圖中斷拍攝。

此等「越權」舉動瞬間踩到了昆汀的雷區，現場氣氛降至冰點。昆汀隨即用極其嚴厲的語氣質問小布，「你剛才做了什麼？」儘管小布試圖解釋是因為鄧恩說了劇本上沒有的話，但昆汀完全不買帳，當眾怒斥道，「你這輩子永遠不要再自作主張對我的攝影機喊卡，要是你敢再犯一次，你人在這行就完蛋了。那是我的領域，永遠不要試圖去中斷其他演員的表演」。

這場事件，讓當時在場人員捏了一把冷汗，但也足見昆汀對演員即興火花的重視，以及不容挑戰的片場權威。不過，這次的激烈交鋒，並未影響兩人的合作情誼。據悉，該片的衍生續集電影「克里夫‧布茲的歷險記」（The Adventures of Cliff Booth）已敲定繼續由布萊德彼特擔綱主角，該片預計將於今年感恩節在北美上映，兩位影壇巨頭再度攜手，屆時勢必再掀話題。

布萊德彼特 好萊塢 坎城影展

上一則

鹿晗、關曉彤分手不官宣 業內曝背後3考量

下一則

胡歌被確診「早F晚E」粉絲心疼喊：不用完美，好好生活

延伸閱讀

坎城影展╱約翰屈伏塔驚喜獲榮譽金棕櫚 驚呼超越奧斯卡

坎城影展╱約翰屈伏塔驚喜獲榮譽金棕櫚 驚呼超越奧斯卡
這韓星「北村同框」布萊德彼特 2天後承認AI照挨轟

這韓星「北村同框」布萊德彼特 2天後承認AI照挨轟
坎城影展╱「紙老虎」首映 史嘉蕾喬韓森缺席 沒接導演電話

坎城影展╱「紙老虎」首映 史嘉蕾喬韓森缺席 沒接導演電話
梁朝偉紐約宣傳「寂靜的朋友」 自曝從不挑劇本只挑人

梁朝偉紐約宣傳「寂靜的朋友」 自曝從不挑劇本只挑人

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
王一博再度獲得「泰利獎」，創下內娛新紀錄。(取材自微博)

兩年沒拍片在忙什麼？ 王一博「探索新境」蟬聯國際「泰利獎」

2026-05-21 22:29

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地