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Beartooth主唱迦勒舒摩公開出櫃 14年妻發文力挺認分手

編譯彭馨儀／綜合報導
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迦勒舒摩(右)結縭近14年的妻子芙樂舒摩(左)證實兩人婚姻已走向終點。（取材自I...
迦勒舒摩(右)結縭近14年的妻子芙樂舒摩(左)證實兩人婚姻已走向終點。（取材自Instagram）

搖滾樂團Beartooth主唱迦勒舒摩(Caleb Shomo) 在社群平台Instagram上發文，正式向外界公開自己是同性戀。他結縭近14年的妻子芙樂舒摩(Fleur Shomo)隨後也發文表達支持，並證實兩人婚姻已走向終點。

Page Six報導，現年的33歲舒摩在聲明中直言，近期外界對他的私生活有諸多揣測，為了不讓這些傳言繼續影響到他所愛的人，他決定挺身澄清。舒摩說，我自豪是男同志。這是我在生命中花了很長時間去拆解與面對的事。」他坦言，過去壓抑自己的性傾向讓他在人生當中極其煎熬，他甚至為自己這麼長時間以來不敢真正去尋找問題根源而感到尷尬與羞愧。

眾生相雜誌(People)進一步揭露舒摩近年來的內心掙扎與音樂創作的關聯。他坦言，過去他試圖透過硬核的音樂來追尋內心深處的自我，卻長期忽視憂鬱、自我厭惡與絕望的根源。他表示，「我花了10年的時間用酒精來埋葬這些情感。」直到他決定戒酒並探尋內心，才真正正視自己的性傾向，並希望藉此學會自我接納。他更透露，在創作即將推出的新專輯之前，他就決定無論發生什麼事，都要毫無保留地表達最真實的自己。

在舒摩發布出櫃聲明的幾小時後，他的妻子分享兩人共舞的影片，並寫下這段日子以來極度迷惘且痛苦的心路歷程。她強調自己多年來把丈夫看得比世界上的任何事物都重要，看著他經歷混亂與痛苦，自己卻不知如何幫忙。面對這種雙重局面，她也說，「要在支持他的同時卻失去自己的一切，這真的非常艱難。」

她也對兩人近14年的婚姻表達珍惜與感謝，正式確認兩人夫妻關係已經結束，「我們的故事曾是一段佳話，而現在，已經畫下句點。」

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