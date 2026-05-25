英國賣座片「60歲以上女星」難當主角 會說話動物鏡頭還多4倍

英國女星艾瑪湯普遜。（路透）

英國百部賣座強片，由年長女性掛帥的作品少得可憐。根據反年齡歧視 運動Age Without Limits最新調查，賣座片由會說話動物擔綱的機率，竟比由60歲以上女星主演的機率還高4倍。

「衛報」（The Guardian）報導，Age Without Limits分析了2023、2024與2025年在英國上映、表現最亮眼的百大電影，發現這3年間有5部電影由年長女性主演，卻有約20部出現會說話動物角色。

同時，這百大賣座電影中，主演男星名叫「克里斯」（Chris）的就占了6部，其中克里斯普瑞特（Chris Pratt）一人就包辦了一半。

至於剩餘的「克里斯」則分別是在大型商業片擔綱演出的克里斯潘（Chris Pine）、克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），以及在備受讚譽的藝術片「夢想集中營」（The Zone of Interest）擔任主角群之一、被朋友暱稱為「克里斯」的克里斯欽佛里德（Christian Friedel）。

這3年間由年長女性主演、打入英國票房百大的5部作品，分別是2023年的「哈利 路亞」（Allelujah）、「我的希臘婚禮3」（My Big Fat Greek Wedding 3）、「高年級姐妹會2」（Book Club: The Next Chapter）、2024年的「懼裂」（The Substance），以及2025年的「辣媽辣妹2」（Freakier Friday）。

而在票房榜較後段，其實也有多部由年長女性主演的作品在口碑上大獲好評，包括「殘酷的真相」（Hard Truths）、「我依然在此」（I'm Still Here）與「席瑪阿媽」（Thelma）。

對於這份調查，67歲的艾瑪湯普遜（Emma Thompson）表示：「女性占全球人口一半，而且都會變老。那關於我們的故事去哪裡了？女性明明愈老愈有趣。我希望看到更多聚焦年長女性的電影，我們富有魅力、值得共鳴，也早就該站上舞台中央。年長女性不需要誰來批准我們在銀幕上存在，因為我們在現實生活中早已存在，電影只是需要趕上現實罷了。」

負責推動Age Without Limits活動的慈善機構「優質高齡生活中心」（Centre for Ageing Better）也調查了4000名民眾，以了解觀眾對此類故事的興趣。

結果顯示，1/6的受訪者表示，若電影由年長女性主演，他們會更有意願進戲院觀看；有33%認為，目前市場上由年過60歲女性擔綱主演的電影遠遠不夠。另一方面，有3%的受訪者覺得這類電影太多。

這個慈善團體過去也曾研究2010至2022年間，在近50部熱門電影中擁有1200個有台詞角色，發現僅有1/3年齡超過50歲。

西倫敦大學電影、媒體與設計學院（University of West London School of Film, Media and Design）的學者們撰寫這份報告，內容顯示過去10年在英國電影裡，65歲以上女性角色的出現機率，比同年齡男性還低超過3倍。

調查也指出，50歲以上女性角色在樣本電影中的台詞量，比同齡男演員少了14%。研究人員批評，過去10年電影產業提升代表性的成效有限，特別是銀幕上70、80歲女性的人數微乎其微。

此外，過去60歲以上女性角色往往不是賦權、積極的形象，而是「被動、令人憐憫，常因行為不符年齡而遭嘲笑，且對主要劇情經常可有可無」。

今年3月的研究則發現，奧斯卡獎歷來多將演技獎項授予年長男星或年輕女星；而楊紫瓊2023年歷史性的以60歲的年紀登上影后，似為提升代表性開啟了新局。

至今僅有7位超過60歲女性奪得奧斯卡最佳女主角獎，只有潔西卡坦迪（Jessica Tandy）與凱薩琳赫本（Katharine Hepburn）是在超過70歲時獲獎。英國廣播公司（BBC）調查發現，1940年代最佳女主角提名者平均年齡為33歲，1970年代升至36歲，2000年代已來到40歲，本世紀至今則是44歲。

不過，有3位年長女演員在即將上映的作品中，展現出具「奧斯卡相」的演技，分別為65歲的茱莉安摩爾（Julianne Moore）、75歲的瑪麗恩貝利（Marion Bailey）、93歲的艾倫鮑絲汀（Ellen Burstyn）。

與此同時，76歲的梅莉史翠普（Meryl Streep）仍持續展現自身銀幕吸睛力。她主演的「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）名列英國票房第4，僅次於「麥可傑克森」（Michael）、「極限返航」（Project Hail Mary），以及同時有克里斯普瑞特和會說話動物的「超級瑪利歐銀河電影版」（The Super Mario Galaxy Movie）。