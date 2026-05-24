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「星際大戰：曼達洛人與古古」13歲以下男孩評價高

編譯彭馨儀／綜合報導
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「星際大戰」系列電影最新篇，「星際大戰：曼達洛人與古古」首映周末票房超乎預期，北...
「星際大戰」系列電影最新篇，「星際大戰：曼達洛人與古古」首映周末票房超乎預期，北美賣座8200萬元，到國殤日(Memorial Day)假期結束時，可望達到1.02億元，全球票房將達到1.65億元。(美聯社)

星際大戰」(Star Wars)系列電影在闊別大銀幕近七年後，「星際大戰：曼達洛人與古古」(Star Wars: The Mandalorian and Grogu)以迪士尼+衍生劇「曼達洛人」續集形式推出，首周末票房超乎預期，北美票房8200萬元，到國殤日(Memorial Day)假期結束時，可望達到1.02億元，全球票房將達到1.65億元。

雖然與正宗「星際大戰」(Star Wars)系列電影相比，本片票房略遜一籌，更接近2018年國殤日四天檔期票房1.03億元的「星際大戰外傳：韓索羅」(Solo: A Star Wars Story)。

「韓索羅」成本3億元，而「曼達洛人與古古」僅1.65億元，因此更容易獲利。

觀眾評價之後，13歲以下男孩評價尤其高，CinemaScore上給了A級，並在PostTrak上打出5分滿分。家長也給了滿分，但目前爛番茄新鮮度(Rotten Tomatoes)僅為63%。

由導演法夫洛(Jon Favreau)執導，佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)飾演主角賞金獵人曼達洛人，講述他與綠色小伙伴古古一起執行拯救賈巴之子羅塔·赫特人的任務，羅塔由傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)配音。

「星際大戰」品牌正處於轉型期。今年初擔任盧卡斯影業(Lucasfilm)總裁長達13年的凱斯琳甘迺迪(Kathleen Kennedy)宣布卸任，「星際大戰：曼達洛人與古古」可說是他的離職代表作。業內人士都在關注觀眾對大銀幕「星際大戰」系列的興趣是否會因此降溫，以及明年由雷恩葛斯林(Ryan Gosling)主演的「STAR WARS：星際戰士」(Star Wars：Starfighter，暫譯)能否給出最終答案。

「觀眾才是王道，」Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示，「鑑於家長孩子們給出的評分，這部電影會持續熱映。」

迪士尼 星際大戰

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