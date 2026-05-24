演絕世美女海倫惹種族爭議 露琵塔稱「懶得理」

肯亞裔奧斯卡影后露琵塔尼詠歐在新片「奧德賽」中飾演「特洛伊的海倫」，顛覆以往都由白人飾演的刻板形象，卻引發種族爭議。(路透)

即將在7月上映的史詩大片「奧德賽」（The Odyssey），由肯亞裔女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）飾演「特洛伊的海倫」（Helen of Troy）角色，顛覆以往白人形象，引發種族歧視 批評，不過這名金獎影后拒絕做出任何回應。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，露琵塔日前接受Elle雜誌專訪時直言：「我不會浪費時間去思考該如何辯護。」並強調：「無論我是否回應，還是會有批評。」

露琵塔尼詠歐飾演的海倫，是希臘神話中的絕世美女，過往皆由白人女性飾演，偏偏「奧德賽」導演諾蘭（Christopher Nolan）反其道而行，邀請這名在肯亞籍奧斯卡 影后飾演海倫，露琵塔力挺導演：「我非常支持諾蘭對這部作品的創作企圖，以及他想要講述的這個故事版本。」並強調：「我們的演員陣容是世界性的。」

改編自古希臘詩人荷馬的同名史詩「奧德賽」是今年最受矚目電影，卡司包括麥特戴蒙（Matt Damon）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）、千黛亞（Zendaya）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與莎莉賽隆（Charlize Theron）等人，因此未演先轟動，去年12月推出預告片在24小時內點閱率突破1億2000萬次，預售票也迅速售罄。

隨著電影即將在暑假上映，保守派不滿聲浪浮上檯面，全球首富馬斯克（Elon Musk）也在社群平台X譴責諾蘭拍片「不符歷史」並向「DEI（多元、公平、包容）謊言」低頭，擁有2億4000萬粉絲追蹤的馬斯克還痛批諾蘭「褻瀆『奧德賽 』，只是為了拿到奧斯卡資格」，22日甚至給諾蘭貼上「反白人種族主義」標籤。

馬斯克一連串反彈言論，卻成為深夜節目主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）嘲諷靈感：「真要認真講，海倫其實是半人半鳥，她是宙斯的女兒，宙斯變成天鵝與人類女子交配後產下一顆蛋，最後孵出海倫。」並補充道：「再說一次，她根本不是真人，這不是歷史、這是虛構故事，所以除了那群憤怒狂人外，沒有人在意她的膚色。」