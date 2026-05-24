我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

沒見過這樣的坎城影展 帝后、導演破天荒開出雙蛋黃

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊曼紐爾馬基亞（左）、瓦倫丁坎帕涅（右）共同獲坎城影帝。（路透）
伊曼紐爾馬基亞（左）、瓦倫丁坎帕涅（右）共同獲坎城影帝。（路透）

第79屆坎城影展於美東時間23日揭曉得獎名單，最高榮譽金棕櫚獎由羅馬尼亞名導克里斯汀穆基（Cristian Mungiu）執導的「峽灣」（Fjord）奪下，這也是他繼「4月3周又2天」後，第二度抱回金棕櫚大獎。俄羅斯名導安德烈薩金塞夫則以「牛頭怪的迷宮」（Minotaur）獲得評審團大獎，再度展現強勁國際影壇實力。

本屆評審團主席由南韓名導朴贊郁擔任，評審團成員還包括黛咪摩爾、史戴倫史柯斯嘉、趙婷等多名國際影人。

「峽灣」由「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦與坎城影后蕾娜特萊茵斯薇主演，故事描述一對羅馬尼亞與挪威跨國夫妻，搬回挪威家鄉後遭受周遭目光審視，深刻探討文化衝突、種族歧視與家庭壓力等社會議題。

今年影帝、影后皆出現「雙蛋黃」結果。最佳男演員由瓦倫丁坎帕涅與埃馬紐埃爾馬基亞共同奪得，兩人主演「懦夫」（Coward），該片由盧卡斯東特執導，以第一次世界大戰戰壕中的同志愛情為主題。最佳女演員則由法國女星薇吉妮愛菲亞與日本演員岡本多緒以日本導演濱口竜介的「突如其來」（All of a Sudden）共同獲獎。

法國女星薇吉妮愛菲亞(左)與日本女星岡本多緒共同獲得影后。（路透）
法國女星薇吉妮愛菲亞(左)與日本女星岡本多緒共同獲得影后。（路透）
羅馬尼亞名導克里斯汀穆基以新作「峽灣」勇奪金棕櫚獎。（美聯社）
羅馬尼亞名導克里斯汀穆基以新作「峽灣」勇奪金棕櫚獎。（美聯社）

最佳導演獎則同樣由兩組導演共享，包括西班牙同志電影「黑球」（The Black Ball）雙導演哈維耶爾卡爾沃與賈維爾安布羅西，以及「故土」（Fatherland）導演帕威帕利科斯基。

傳奇女星芭芭拉史翠珊則獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎，但她因膝蓋受傷無法親自出席，她透過預錄影片發表感言，感性表示：「在這個瘋狂又動盪、似乎一天比一天更加分裂的世界裡，看到電影依然擁有能把人們凝聚在一起的魔法力量，真的令人感動。」並高喊：「電影萬歲！」向全球電影工作者致意。

坎城影展 趙婷 南韓

上一則

「流星」CP撕破臉？傳與沈月互刪好友 王鶴棣玻璃心掉粉

下一則

孫浩演活「主角」秦腔老藝人 網讚：值得最佳男配

延伸閱讀

坎城影展╱賽巴斯汀史坦拚影帝 新片Fjord戰金棕櫚

坎城影展╱賽巴斯汀史坦拚影帝 新片Fjord戰金棕櫚
阿莫多瓦領軍 坎城影展首度有3部西班牙電影競逐金棕櫚

阿莫多瓦領軍 坎城影展首度有3部西班牙電影競逐金棕櫚
坎城影展／朴贊郁首擔任主席「魔戒」導演獲終身成就獎

坎城影展／朴贊郁首擔任主席「魔戒」導演獲終身成就獎
坎城影展／阿莫多瓦新作首映 觀眾昏厥播放中斷一片混亂

坎城影展／阿莫多瓦新作首映 觀眾昏厥播放中斷一片混亂

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56

超人氣

更多 >
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作