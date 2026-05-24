第79屆坎城影展／俄導昏迷40天重生 回歸作奪評審團大獎

安德烈薩金塞夫以「牛頭怪的迷宮勇奪評審團大獎。（美聯社）

第79屆坎城影展 23日揭曉得獎名單，睽違影壇九年的俄羅斯 名導安德烈薩金塞夫（Andrey Zvyagintsev），以犯罪驚悚新作「牛頭怪的迷宮」（Minotaur）勇奪評審團大獎。他上台領獎時，更公開向俄羅斯總統普亭 喊話，呼籲立刻停止戰爭與屠殺，引發國際關注。

安德烈薩金塞夫在致詞時表示，俄烏戰爭前線有數百萬人民都盼望這場殺戮能盡快結束，而如今唯一有能力阻止戰爭的人就是普亭。他更直接以俄語向全球直播鏡頭喊話：「請立即停止這場屠殺，世界都在等待這一刻。」並希望普亭身邊的人能將訊息傳達給他。

安德烈薩金塞夫過去曾以「纏繞之蛇」與「當愛不見了」分別獲得坎城最佳劇本獎及評審團獎，他的作品一向帶有強烈政治批判色彩，也因此多次引發俄羅斯官方不滿。2022年俄軍入侵烏克蘭後，他公開表態反戰，辭去「俄羅斯奧斯卡委員會」等官方職務，之後流亡歐洲生活。

「牛頭怪的迷宮」是他離開俄羅斯後完成的首部作品，由德國、法國與拉脫維亞聯合製作，並於拉脫維亞拍攝。電影以一對中產階級夫妻的婚姻危機為主軸，同時將俄烏戰爭與俄羅斯社會氛圍融入其中，描繪戰爭陰影下的腐敗與道德崩壞。該片在坎城首映時獲得長達10分鐘掌聲，更以3.2高分登上場刊「SCREEN」第二名。

其實安德烈薩金塞夫近年歷經生死關卡。他在新冠疫情期間感染重症肺炎，一度昏迷40天，肺部受損高達90%，甚至必須重新學習走路與使用餐具。2022年，他在康復後與家人搬到法國定居。如今帶著「牛頭怪的迷宮」重返坎城，他也感性表示：「這是我過去九年來最棒的事情。」

「牛頭怪的迷宮」靈感結合法國導演夏布洛1969年經典作品「不忠的妻子」、俄國文豪果戈里的「死魂靈」，以及希臘神話中的牛頭怪傳說。電影描述俄國運輸公司主管格列布，在俄烏戰爭爆發後，被迫交出14名員工送往戰場，同時又發現妻子外遇，讓原本穩定的人生全面崩塌。

導演藉由主角在家庭與戰爭雙重壓力下逐漸失控，暗喻俄羅斯社會在戰爭陰影中的集體崩壞，更將國家比喻成吞噬年輕生命的「戰爭絞肉機」。片名中的「牛頭怪」，也象徵體制下無法逃離的殘酷命運。

國際影評對本片評價極高，「衛報」盛讚它是「炙熱的黑色驚悚片」，「綜藝」則形容這是安德烈薩金塞夫「極具勇氣的震撼回歸」。