坎城影展／名導二奪金棕櫚獎 影帝、影后皆雙蛋黃 結果讓影迷全看傻

羅馬尼亞名導克里斯汀穆基以新作「峽灣」勇奪金棕櫚獎。（美聯社）

第79屆坎城影展 於美東時間23日正式揭曉得獎名單，最高榮譽金棕櫚獎由羅馬尼亞名導克里斯汀穆基（Cristian Mungiu）執導的「峽灣」(Fjord)奪下，這也是他繼「4月3週又2天」後，第二度抱回金棕櫚大獎。俄羅斯名導安德烈薩金塞夫則以「牛頭怪的迷宮」(Minotaur)獲得評審團大獎，再度展現強勁國際影壇實力。

本屆評審團主席由南韓 名導朴贊郁擔任，評審團成員還包括黛咪摩爾、史戴倫史柯斯嘉、趙婷 等多位國際影人。

「峽灣」由「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦與坎城影后蕾娜特萊茵斯薇主演，故事描述一對羅馬尼亞與挪威跨國夫妻，搬回挪威家鄉後遭受周遭目光審視，深刻探討文化衝突、種族歧視與家庭壓力等社會議題。

今年影帝、影后皆出現「雙蛋黃」結果。最佳男演員由瓦倫丁坎帕涅與埃馬紐埃爾馬基亞共同奪得，兩人主演「懦夫」(Coward)，該片由盧卡斯東特執導，以第一次世界大戰戰壕中的同志愛情為主題。最佳女演員則由法國女星薇吉妮愛菲亞與日本演員岡本多緒以日本導演濱口竜介的「突如其來」共同獲獎。

最佳導演獎則同樣由兩組導演共享，包括西班牙同志電影「The Black Ball」雙導演哈維耶爾卡爾沃與賈維爾安布羅西，以及「故土」(Fatherland)導演帕威帕利科斯基。

傳奇女星芭芭拉史翠珊則獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚獎，但她因膝蓋受傷無法親自出席，她透過預錄影片發表感言，感性表示：「在這個瘋狂又動盪、似乎一天比一天更加分裂的世界裡，看到電影依然擁有能把人們凝聚在一起的魔法力量，真的令人感動。」並高喊：「電影萬歲！」向全球電影工作者致意。