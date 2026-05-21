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凱莉米洛驚爆2度罹癌吐心聲：我像是空殼 秘密治療5年

記者陳穎／即時報導
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凱莉米洛驚爆二度罹癌。（路透）
凱莉米洛驚爆二度罹癌。（路透）

57歲澳洲流行天后凱莉米洛(Kylie Minogue)在Netflix推出的個人紀錄片「凱莉米洛：國寶級天后」中，首度公開一段隱藏5年的抗癌祕辛。她透露，早在2021年就二度被診斷罹癌，但當時選擇低調面對病情，直到如今才對外坦承這段艱辛歷程，消息一出震撼外界。

凱莉米洛在2005年就曾公開罹患乳癌，當時曾被迫取消「Showgirl」世界巡演以及格拉斯頓伯里音樂節壓軸演出，對正值事業巔峰的她而言無疑是重大打擊。當年她以積極樂觀態度面對病魔，不僅獲得全球粉絲支持，更意外掀起女性重視乳房檢查的「凱莉效應」。

事隔16年後，她再度面對癌症考驗，坦言這次的心境已與過去截然不同。「我的第二次癌症診斷是在2021年初，我能夠自己承受這一切，不像第一次那樣公開。實際上我當時根本無法做到，因為我就像是一個空殼，有段時間我甚至不想再出門。」

她在紀錄片中表示：「這一次，我終於能把這件事留給自己，不像第一次那樣，必須面對全世界的關注。」雖然她並未透露這次罹患的是哪一種類型的癌症，但也親自報平安，表示目前身體狀況良好，「一切都好」。

凱莉米洛2021年接受治療期間，迎來事業再攀高峰，2023年憑藉洗腦舞曲「Padam Padam」再度席捲全球樂壇，更成功橫掃葛萊美獎，讓她重返流行天后寶座。她也坦言，這首歌對自己意義重大，「它替我打開了很多扇門。」

凱莉米洛如今選擇公開二度抗癌經歷，她強調並非希望獲得同情，而是想藉由自身故事，溫柔提醒所有人重視健康、定期接受檢查。

癌症 Netflix 澳洲

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