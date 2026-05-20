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坎城影展╱賽巴斯汀史坦拚影帝 新片Fjord戰金棕櫚

特約記者唐在揚、記者陳穎／綜合報導
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賽巴斯汀史坦(左)與坎城影后蕾娜特萊茵斯薇(右)出席新作「Fjord」首映會。（...
賽巴斯汀史坦(左)與坎城影后蕾娜特萊茵斯薇(右)出席新作「Fjord」首映會。（美聯社）

第79屆坎城影展持續掀起話題，羅馬尼亞名導克里斯汀穆基（Cristian Mungiu）最新作品「Fjord」(暫譯：峽灣)入圍本屆主競賽單元，憑藉沉重壓迫的家庭與司法議題震撼全場，映後獲得熱烈回響，觀眾起立鼓掌長達12分鐘。現場紅毯同樣星光熠熠，莎朗史東（Sharon Stone）、海蒂克隆（Heidi Klum）、黛咪摩爾（Demi Moore）皆現身比美，日本影帝淺野忠信也驚喜亮相。該劇主演「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）也被形容是「與自身東歐身分重新連結」，影評人看好問鼎影帝寶座。

「Fjord」描述一個擁有嚴格宗教信仰的羅馬尼亞家庭，搬到挪威偏遠小鎮展開新生活。賽巴斯汀史坦飾演的羅馬尼亞父親，與坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）飾演的挪威母親，帶著5個孩子回到女方故鄉定居。原本一家人與鄰居建立良好關係，孩子們也逐漸成為好友，未料卻因被懷疑存在不當管教與異常行為，一家人瞬間成為小鎮輿論焦點。

據悉，克里斯汀穆基雖在好萊塢成名，但他其實出生於羅馬尼亞，8歲才移民美國，「Fjord」是他首次在羅馬尼亞語電影中大量使用母語演出。他在映後以法文與英文致詞，感性表示：「我要感謝所有願意相信我的人。」他坦言，坎城影展一直是衡量作品能否經得起時間考驗的重要指標。他與坎城淵源深厚，2007年曾以「4月3週又2天」（4 Months, 3 Weeks and 2 Days）奪下最高榮譽金棕櫚獎，之後又以「靈慾告白」（Beyond the Hills）獲最佳劇本獎、「畢業風暴」（Graduation）拿下最佳導演獎，2022年作品「R.M.N.」也曾入圍主競賽單元。

至於演員陣容同樣星光十足，賽巴斯汀史坦去年曾以「The Apprentice」現身坎城；蕾娜特萊茵斯薇則在2021年憑「世界上最爛的人」（The Worst Person in the World）奪下坎城影后，去年也以「情感的價值」重返坎城，並抱回評審團大獎。

莎朗史東現身坎城影展，出席「Fjord」首映會。（歐新社）
莎朗史東現身坎城影展，出席「Fjord」首映會。（歐新社）

黛咪摩爾驚喜亮相「Fjord」首映。(路透)
黛咪摩爾驚喜亮相「Fjord」首映。(路透)

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